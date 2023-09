Sergio Massa pisó el acelerador con dos actos en un día: los puntos más destacados

Ya con la veda para realizar inauguraciones oficiales, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se rodeó de la dirigencia política y sindical. En menos de dos horas aterrizó en el aeropuerto de la Fuerza Aérea, después del acto con sindicatos en Neuquén, disparó contra Miguel Pesce en un video, y después de eso se subió a una camioneta oficial que lo llevó con su funcionarios más cercanos al acto en Ensenada con Mario Secco y Axel Kicillof.

En los dos actos, el candidato insistió con su idea de “unidad nacional para realizar los cambios que faltan” y festejó que en su gobierno “ningún trabajador va a pagar el impuesto a las riquezas”. El Senado sesionará el jueves a partir de las 14 para convertir en ley el proyecto del ministro que elimina la cuarta categoría de Ganancias.

En su mensaje a la militancia del conurbano, Massa pidió “ir con la frente alta y decirle a los compañeros que tengo el coraje para hacer los cambios que hagan falta, para cambiar los funcionarios y tomar las medidas que hagan falta para empezar un nuevo gobierno y una nueva etapa en la política argentina".

"Hace 60 días que cada uno de ustedes, con el orgullo herido y la pasión de saber qué país representamos y queremos, agarró su bastón de mariscal y salió casa por casa y empezó, de abajo hacia arriba, a ponernos en esta realidad", expresó Massa. En las primeras filas estaba su compañero de fórmula Agustín Rossi; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; dirigentes sindicales como Pablo Moyano y funcionarios provinciales como Martín Insaurralde, jefe de Gabiente, y Pablo Bianco, jefe de asesores de Kicillof, entre otros.

El ministro y candidato fue el protagonista en Ensenada. Crédito: Télam

La agenda de Sergio Massa

Pero el día de Massa no empezó con los actos. A las 9.30 llegó al Hotel Nuevo Caminante en Neuquén. Allí dio entrevistas a medios provinciales y después recibió a los representantes de la comunidad mapuche. "Se reunió con los empresarios del petróleo, con los trabajadores y con los mapuches, más gestos de unidad nacional no vas a encontrar en ningún candidato”, bromeó una fuente del massismo.

De ahí, Massa renovó el traje de candidato (el de ministro había quedado guardado desde ayer cuando firmó convenios con Neuquén en la sede del Gobierno provincial) y llegó a Plottier, una localidad vecina de la ciudad capital donde fue el gran homenajeado en el acto. Si bien la convocatoria la hicieron gremios como la Uocra, Petroleros y Estatales, la organización estuvo a cargo del oficialismo neuquino, es decir, de Omar Gutiérrez, actual gobernador, y su sucesor, Rolando Figueroa. Sin embargo, ninguno de los dos estuvo presente. "Ellos nos apoyan en la nacional, pero quieren mantener cierta línea de independencia a nivel provincial, es lógico que no estén", señalaron desde el massimo.

Un dato no menor para la política neuquina fue que el titular del PJ de la provincia, Darío Martínez, decidió no convocar a una actividad aparte que divide a la militancia y se sumó al acto. El que no estuvo fue Oscar Parrilli, que tiene neumonía, pero sí adhirió a la convocatoria.

La participación de los sindicatos petroleros, los más fuertes en Neuquén, también fue algo que se destacó entre bambalina, ya que es un sector que muy rara vez le da tan explicita su apoyo a un candidato a presidente de la Nación. Además, que haya habido tanto trabajador es sinónimo de que las empresas hayan avalado el acto, es decir, el apoyo a Massa.

El público de este acto no estuvo exento de cruces y chicanas entre los trabajadores petroleros y los de la Uocra. La competencia por ver quién arengaba más fuerte llegó a tal punto que los secretarios generales de cada sindicato le pidieron a sus trabajadores, con un cordial gesto, que frenen la arenga para que Sergio Massa, casi afónico, pudiera dejar su mensaje.

Igualmente, no todos los que asistieron, se estima que hubo un total de 30 mil personas, votaron a Sergio Massa en las PASO. Así lo contaron ante MDZ distintos trabajadores (que eligieron no dar su nombre) que fueron al acto porque "era una movida del sindicato y hay que bancarla". Incluso, alguno votaron a Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza que en las PASO sacó el 39%. La militancia acompañó a Sergio Massa. Crédito: Télam

"Es posible un desarrollo con buenos salarios, respetando los convenios colectivos de trabajo. Acá están los trabajadores con mejores salarios, donde más crecimos como país", dijo Massa con la poca voz que le quedaba. En el rubro petrolero el básico es de casi un millón de pesos. "Imaginate cómo están ahora que no pagan Ganancias", señaló un funcionario del Gobierno nacional.

Sin embargo, también se acercaron militantes políticos que están convencidos de que Sergio Massa "es el único con capacidad de resolver esto". Así lo afirmaron Alberto Romano y Nieves Romero, un matrimonio de jubilados que llegó al predio Olivia para participar del acto desde las vallas. "Acá las medidas que anunció generaron mucho efecto y empezó a cambiar el clima social", dijo Romano.

"Quiero pedirles a todos los trabajadores que nos ayuden porque de acá a 20 días tienen la tarea de ayudarnos a dar vuelta la historia, para que no den vuelta a la Argentina. Mucha fuerza; vamos a dar vuelta la historia", cerró Massa,