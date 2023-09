Fotomultas en la Ruta 7: Santa Rosa informó cuál será el límite de velocidad permitido

Luego de que se diera a conocer que Santa Rosa obtuvo la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para avanzar con el sistema de fotomultas en un tramo de la Ruta Nacional 7, el municipio dio más detalles sobre cómo recibieron la noticia, el surgimiento del proyecto y cuáles serán los próximos pasos a seguir para que se ponga en marcha el sistema que sanciona a quienes no respetan la velocidad permitida al conducir. Aseguraron que no será con "fines recaudatorios" y no especificaron cuándo comenzará regir la normativa.

Desde la comuna conducida por la peronista Flor Destéfanis -que fue recientemente reelecta para continuar en el cargo hasta 2027- indicaron a MDZ que "los radares han sido autorizados para su utilización por el organismo competente que es la ANSV, que en la resolución publicada en el Boletín Oficial establece las pautas, requisitos y controles para su puesta en funcionamiento. La solicitud de instalación tiene que ver con un proyecto integral de seguridad vial planteado en el municipio. Tiempo atrás se creó el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito previo a nuestra asunción como gobierno, luego se creó el cuerpo municipal de tránsito y, a su vez, el manual de funciones de los inspectores viales, mediante ordenanza municipal.

Concretamente, a través de la Disposición 776/2023, la Agencia Nacional de Seguridad Vial otorgó un permiso para colocar 12 "cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO". Los controladores "cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa" y "cuentan con aprobación de modelo", informó la ANSV. Los mismos pueden ser instalados "en los puntos kilométricos 966 (sentidos ascendente y descendente), 954 (sentidos ascendente y descendente) y 941 (sentidos ascendente y descendente) de la Ruta Nacional 7".

Las fotomultas se aplicarán en tres puntos de la Ruta 7. Foto: MDZ.

En ese orden, la comuna santarrosina argumentaron que "el Observatorio Municipal De Tránsito nos permitió acceder a datos y elaboración de estadísticas de los siniestros viales sobre Ruta Nacional 7. Frente a los números alarmantes es que surgió la gestión de la instalación de una base de la ANSV sobre Ruta 7 en un predio municipal cedido en comodato a la Nación para que se trabaje en conjunto sobre la ruta mencionada en tareas de prevención vial principalmente. Luego, se solicitó la autorización sobre estos radares, en tres puntos específicos sobre el Acceso Este en los Km 966, 954, 941, mencionados en la Resolución y controlando que no se supere la velocidad máxima permitida de 110 km/h".

El municipio se diferenció de lo ocurrido en 2015 en San Martín, cuando el entonces intendente Jorge Omar Giménez comenzó a aplicar el sistema de fotomultas. El servicio estaba tercerizado y, finalmente, en 2021 el contrato no fue renovado por el actual jefe comunal Raúl Rufeil. El equipo de Destéfanis remarcó en ese sentido: "De ninguna manera se utilizará como vimos en otros departamentos de la zona Este sobre los retornos y cruces de paso nivel con velocidades que nunca eran respetadas por los automóviles y que generaban una clara intención recaudatoria. En este caso es prioridad la seguridad vial y el cuidar la vida de quienes transitan en Ruta 7 en la jurisdicción del Departamento de Santa Rosa. Se pondrán en funcionamiento de manera paulatina y progresiva con la señalización legal correspondiente".

En tanto, añadieron que mediante la Ordenanza 2290/2018 "fue creado el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito de Santa Rosa con la finalidad de contribuir a la concientización y prevención de accidentes viales y que con la Ordenanza n 040/2021".

La disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial