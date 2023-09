Alfredo Cornejo y un desafiante mensaje dirigido a Javier Milei

El senador nacional y gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que "no es confiable" y que no cree "que la sociedad argentina salte al vacío y que gane Milei". El dirigente radical también cuestionó la vinculación del diputado nacional libertario con dirigentes del peronismo al señalar que "el programa de la motosierra no es peronista, todo lo contrario". En tanto, ratificó su apoyo a Juntos por el Cambio y le bajó el precio a los rumores de ruptura.

"Yo no creo que la sociedad argentina salte al vacío y que gane Milei", sostuvo Cornejo en una entrevista televisiva con A24. Y, en ese orden, aportó en tono desafiante: "Descarto que Milei pueda ganar esta elección. Lo que intenta construir el kirchnerismo con su influencia es que vayan a segunda vuelta con Milei. A él le conviene ese porque ese balotaje lo gana seguro".

Respecto al acercamiento de Milei a dirigentes de tintes peronistas y los rumores de que esto podría brindarle mayor gobernabilidad ante una eventual victoria en los comicios presidenciales, Cornejo subrayó: "Si un grupo del peronismo puede darle gobernabilidad a Milei, ya lo hicieron con Menem en un cambio de modelo económico. El peronismo es bastante acomodaticio del poder. Ahora, es contradictorio con el proyecto que dice Milei".

"A Milei lo votan por bronca más que por ideas liberales (..) La Argentina necesita cambiar su orientación económica, ¿Milei puede liderar ese cambio, por más que dé esas ideas? Es contradictorio. Nadie es más casta que Milei con esta vinculación con el peronismo. El programa de la motosierra no es peronista, todo lo contrario", comentó.

Por otro lado, respaldó a Patricia Bullrich al expresar que "ahora que ha pasado el tiempo, empiezan a ordenarse los apoyos a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. No veo dificultades ahí, aunque sí veo una gran incertidumbre. Si uno sacó el 30% de los votos, el otro 28% y el otro 27%, es obvio que esta elección no está cerrada"

Ante la presencia de teorías sobre un quiebre en la principal coalición opositora, dijo: "Sería un error para la Argentina la ruptura de Juntos por el Cambio. Desequilibraría las posiciones de centro. Hay una demanda muy fuerte hacia el centro y el único que lo puede representar es JxC. El radicalismo, que es mi partido, debe estar ahí, unido al PRO y manteniendo esta coalición unida en cualquier escenario, ya sea de triunfo o de derrota".

"El fantasma de que vamos a tener una ruptura lo escucho desde el 2015. Hubo un momento que hubo peligro, que fue en 2019 tras la derrota y la asunción de Alberto Fernández. Sólo perdimos tres diputados nacionales y esos tres hoy están de regreso. A Juntos por el Cambio lo veo más unido y se conocen más los protagonista", esgrimió Cornejo.

En otro ramo, indicó que "el sistema político argentino tiene que dar vuelta la página de Cristina (Fernández de Kirchner). Creo que es tóxico seguir rondando alrededor de ella, pero también no seamos ingenuos porque sigue influyendo en el plano institucional. En la opinión pública cada vez menos. Sí coincido en que la agenda masiva de los argentinos es la inflación, la economía, el empleo, el consumo y la inversión. El que atienda mejor esa agenda es el que gana la elección".