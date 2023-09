Zamba se metió en la campaña: desde el gobierno lo cruzaron a Ramiro Marra

La gerenta general de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, Jésica Tritten, le respondió a Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteña de La Libertad Avanza, por sus dichos contra Paka Paka y declaró que "es grave su desinformación".

El candidato libertario dijo hace unos días que estaba a favor del cierre de los medios de gestión pública si su partido llegaba al gobierno y que Paka Paka "baja tendencias ideológicas". Tritten le respondió contundente en diálogo con Radio 10 y dijo que "no solo tiene un desconocimiento del canal, sino de lo que ocurre en el aula".

Además, aclaró que Paka Paka "es un dibujito pensado para la escuela primaria" y chicaneó a Marra diciendo que pareciera que "no la aprobó". "La línea de Paka Paka es no bélica. Cuenta nuestra historia pero desde una perspectiva más amorosa", aseguró la funcionaria para defender el canal infantil público que cuenta con dibujos animados, como Zamba, para explicar la historia argentina. Así, defendió también a Paka Paka, quitándole todo el "mote" perverso que Marra le había puesto.

El canal tiene a uno de sus personajes más icónicos, Zamba, que cuenta la historia argentina a través de sus aventuras.

Marra no solo dijo que Paka Paka bajaba ideología, sino que también dijo que: "Un chico me dijo que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. Yo soy español, tengo el pasaporte español, mis abuelos son españoles. Ellos no eran malos y yo tampoco. Tratá de respetar a mi patria", manifestó, cuestionando cómo está contada la historia en ese canal.

Es un hecho que la línea libertaria que tienen los candidatos de La Libertad Avanza busca achicar el Estado. Paka Paka entró a la bolsa en donde Javier Milei, líder del partido, también metió al CONICET, al INCAA y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque no son necesarios para el momento que está viviendo el país y generan gastos que no benefician a la comunidad.