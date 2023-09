El hilarante motivo que dio Ramiro Marra para cerrar Pakapaka

Ramiro Marra sostuvo que, en caso de ser electo en la Ciudad, cerraría Pakapaka ya que "bajan tendencias ideológicas", según le señaló su madre. "¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal? ¿Y bajan ideología ahí, establecida sobre historia? Me dijo mi mamá. Yo no miro, no tengo hijos chiquitos", comenzó diciendo el candidato a jefe de Gobierno porteño al canal IP.

Acto seguido, ahondó en su argumento para cerrar el canal infantil: "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular".

Acto seguido, Marra criticó el uso de recursos del Estado para este medio. "Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal", remarcó.

Y añadió: "Todos están en su derecho a contar su historia, ¿estamos de acuerdo? Que no lo hagan con mis impuestos. Porque, si no, estás utilizando al gobierno para marcar cierta tendencia".

Por lo tanto, el libertario se mostró a favor de cerrar el canal educativo: (Eso) o lo venderíamos. Si es rentable, seguramente alguien lo va a pagar".

Controversiales declaraciones sobre la TV Pública

Acto seguido, el referente de La Libertad Avanza subrayó que impulsaría el cierre de medios "de gestión pública", como es la Televisión Pública, donde añadió que la vendería al mercado inmobiliario para que se levante "una torre de 100 metros" en su lugar.

"Si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y mejora la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos educación pública", explicó.

"¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio". completó sin filtro.

El mensaje de trabajadores de prensa de Tv Pública contra Marra

Estos dichos motivaron el enojo de Trabajadores de Prensa de Tv Pública, quienes salieron a repudiar al legislador porteño. "Repudiamos las declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra, que demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también, de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública", sostuvieron en la red social X.