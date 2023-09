Video: el incómodo momento que vivió un gobernador oficialista en un acto político

El gobernador y candidato a diputado nacional por Entre Ríos, Gustavo Bordet (Unión por la Patria) vivió un incómodo momento con el intendente de La Paz, Bruno Sarubi (UCR).

En el medio de un acto en conjunto, Sarubi le recriminó en la cara al gobernador Bordet utilizar un acto institucional en el que ambos participaban, como parte de su plataforma de campaña .“Estas obras no son de los partidos políticos, son de ustedes. No importa quién las hace, lo importante es que las hicieron", reclamó.

En el mismo modo, gritó: "Estoy cansado de escuchar a los políticos pelearse por a quiénes pertenecen las obras. Basta de eso. Basta de partidizar las obras y los actos de gobierno”.

Todo esto ocurrió en la Escuela Secundaria N° 15 Domingo French de La Paz. Bordet llegó acompañado de su candidato a gobernador, Adán Bahl. Pero también lo acompañaba un grupo de militantes con remeras de Bahl, con una clara intención electoral.

El incómodo momento de Bordet

En su discurso Sarubi dijo: "Hay un significado especial porque estas viviendas están marcadas por una de las catástrofes más importantes que tuvo nuestra ciudad, y nos marcó a toda la comunidad".

"Mientras hablo se me pone la piel de gallina porque realmente me conmueve y me sensibiliza, porque me acuerdo de aquel día y de todos los días que estuvimos bajo la lluvia. Ayudándolos a ustedes estoy cumpliendo con nuestra obligación”, dijo el intendente radical.