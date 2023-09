Duro reclamo contra la Corte de "las olvidadas" del Poder Judicial

El 15 y 16 de septiembre se llevó adelante el segundo examen de ingreso al Poder Judicial y 510 aspirantes aprobaron el concurso que se convocó para cubrir 200 vacantes en la Justicia. Desde la Corte salieron a celebrar la transparencia del proceso, pero un grupo olvidado salió a reclamar porque llevan años esperando que las designen. Lo que es peor, en junio las habían llamado para realizar el preocupacional pero ahora esos lugares los cubrirían las personas que acaban de aprobar.

Ante esa posibilidad, le enviaron una carta al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, pidiendo que dejen de postergarlas y recordando que han pasado ocho años desde que rindieron, allá por el año 2015, y todavía no son designados. En junio de este año fuimos convocadas desde el Área de Recursos Humanos, nos consultaron si seguíamos interesadas en ingresar a trabajar al Poder Judicial, explicándonos que iban a hacer una ampliación de la lista porque necesitaban personal en forma urgente.

"Habiendo transcurrido el tiempo y sin haber sido convocadas, nos fuimos acercando individualmente y luego colectivamente y nos enteramos de que había nuevas instrucciones acerca de no continuar con nuestro llamado", cuestionaron afirmando que ya les habían hecho las entrevistas y evaluaciones pisco laborales además de los estudios médicos preocupacionales.

"No es serio decirle a personas que están buscando trabajo, encima en este momento económico y socialmente crítico, y que han cumplido con todos los requisitos, que van a ser designadas, que se realicen todos los estudios médicos, invirtiendo tiempo y dinero, no sólo no es serio, es jugar con la gente", se puede leer en el documento.

"¿Nos convocan con urgencia y ahora nos quitan la oportunidad después de haber cumplido con todos los requisitos? Entendemos que sería muy injusto si ese fuera el caso, y le pedimos que haga justicia y cumpla con el deber moral que tienen con los aspirantes ya evaluados y Aptos para ser designados a la brevedad", aseveran con evidente malestar.

Hay 510 aprobados para 200 vacantes

De las 2150 personas que habían aprobado el primer examen del llamado a concurso de este año, solo 510 rindieron bien la segunda evaluación. Si bien son 200 los cargos que deben cubrirse en los próximos dos años, actualmente hay 70 lugares por ocupar.

"Tenemos una proyección de más de 200 vacantes a ocupar en 2 años. Hoy tenemos 70 vacantes listas para designar. Entonces terminado el examen, que da el resultado de inmediato, se da el plazo para realizar impugnaciones, en el caso que corresponda, y cumplido esto, se arma el orden de mérito definitivo y convocamos a los primeros 100 para hacer el psicofísico y pasada esa instancia se arma el acta de designación con la vacante”, manifestó la semana pasada el presidente de la Corte Dalmiro Garay.

Justamente, lo que reclaman las personas que aprobaron en 2015 es que antes de empezar a cubrir vacantes con los recientes aprobados, cumplan con los compromisos que habían asumido con ellas.

"Nos dicen que responde a un cambio de opinión de la misma gente que nos convocó, que decidieron esperar una nueva lista pensando en lo que sería 'justo' para quienes acaban de rendir sin considerar que nadie les va a quitar la oportunidad cosa que a nosotras sí, nos dejarían sin chance, generándonos un perjuicio enorme. En cambio a una cantidad mínima de personas de un concurso que aún no está firme, a lo sumo se les retrasaría un poco su convocatoria. Y eso difícilmente ocurra ya que somos menos de 10 personas las que estamos con el apto y la necesidad de gente es muchísimo mayor", finalizan.