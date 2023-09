La Comisión de Juicio Político analizó el fallo que modificó al Consejo de la Magistratura

La Comisión de Juicio Político, que preside la oficialista Carolina Gaillard, inició el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura, como una de las causales de juicio político.

Según explicó la legisladora del Frente de Todos, “la cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de mantener el status quo en el fuero federal”, es una de las hipótesis en la causa contra el Consejo de la Magistratura.

En contraposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) indicó que, respecto a “las supuestas irregularidades descriptas por su preopinante”, desde el punto de vista de su bloque, “no constituyen irregularidades ni dan fundamento a un pedido de Juicio Político”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) pidió la ampliación de pruebas con la “incorporación de documentación sobre la causa Consejo de la Magistratura”. La votación resultó favorable, pero sin el aval de Juntos por el Cambio.

En primer lugar, expuso la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, quien se refirió a su rol institucional: “Hay una vacante de la Cámara alta que no puede ser cubierta. El Senado aprobó la designación del senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) como representante de la última minoría que quedaba designar”. “Hoy el Consejo de la Magistratura funciona con 19 miembros y no con 20 como estaba ordenado”, afirmó.

Respecto a la recusación contra el juez Horacio Rosatti, Peñafort apuntó: “No se puede ser miembro del Consejo y, también, el Juez que decide sobre la situación del Consejo”. “Las dos cosas al mismo tiempo no son viables jurídicamente”, remarcó.

Luego, Jorge Gabriel Rizzo, abogado, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal y periodista, realizó un pormenorizado relato de cómo se dio el debate del proyecto de la democratización de la justicia, del cual participó. “Recibo un llamado de teléfono de un operador judicial que me dice que el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”, detalló.

Sobre este hecho, señaló que se enojó mucho porque -según consideró- “parecía que estábamos trabajando en una ley del Consejo de la Magistratura para lo próximos 50 años, no para cinco minutos, ni para a quien le convenga”. Al preguntarle quién fue el operador que le dijo que no había que avanzar con el proyecto, Rizzo, que en un principio dijo no recordar, luego respondió que fue Angelici.

En otro aspecto, Rizzo hizo hincapié a la actual composición de la Corte: “Con cuatro miembros no se puede seguir, no es justo el fallo, como no fue justa la elección del presidente”, aseveró.

Cabe mencionar que el secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Saggese, estaba citado, pero no hubo respuesta de la notificación.

Al comienzo de la reunión, la titular de la Comisión de Juicio Político, diputada Carolina Gaillard (FdT), anticipó: “En el próximo encuentro de Comisión comenzaremos con la investigación de la última causa contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ´abuso de poder´”.