Malena Galmarini fulminó a Javier Milei por sus polémicos dichos sobre el agua

La presidenta de AySA (Agua y Saneamiento) y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, arremetió contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien aseguró que "nadie puede reclamar la propiedad de los ríos" y que una empresa "puede contaminar un río todo lo que quiera".

"Una nueva propuesta de @jmilei. Además de ser negacionista del cambio climático ahora habla de privatizar un recurso como el agua que ya es escaso en el mundo, y en nuestro país sí tiene dueño: somos todos los argentinos y argentinas", aseguró Galmarini en su cuenta de Twitter.

Malena Galmarini arremetió contra Javier Milei

Y agregó: "Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, unos pocos quieren lucrar con las necesidades básicas de las personas. Nuestros ríos se cuidan y el agua no se negocia".

Mirá las polémicas declaraciones de Javier Milei:

Tras el mensaje de Galmarini, el abogado y analista financiero Carlos Maslatón salió al cruce y le recordó a la presidenta de AySA que su marido tiene una alianza con Milei.

"Malena, pero hay alianza con el privatizador de los ríos. No sé, me parece que no aplica la crítica en este caso. Son cosas de la política. A veces uno queda posicionado de forma tal que no puede pegarle a uno de sus "adversarios" formales. Todo legal. Que JxC salga tercero", escribió Maslatón en su cuenta de Twitter.