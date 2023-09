Patricia Bullrich contó hasta diez antes de maldecir a sus aliados por Ganancias

Patricia Bullrich no gana para sustos. Venía de toda una recorrida por el interior y el conurbano bonaerense cuando, en Ituzaingó, se enteró por MDZ que cuatros diputados nacionales de Evolución, bancada dependiente del radical Emiliano Yacobitti, aliado de Martín Lousteau, se sentaron para dar el quórum que hasta entonces no había conseguido el oficialismo para aprobar el nuevo mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias.

-¿Se enteró que cuatros diputados de Evolución dieron el quórum necesario para aprobar el proyecto de Ganancias que mandó el gobierno?

-No, todavía no me enteré.

-¿Y qué opinaría cuando se entere?

-Mire, la verdad es que nosotros tenemos que pensar qué será mejor para la gente. Y nosotros pensamos que el país y nuestra gente necesita un programa ordenado. Un plan que le dé certezas que no habrá más inflación. Si yo voto hoy para tener más inflación mañana, lo único que estoy haciendo es perjudicar no sólo a una porción de argentinos sino a todos los 46 millones. Pero prefiero no lanzarme a opinar sin tener la información precisa de cómo fue todo.

Hoy, Bullrich con Di Castelnuovo en Ituzaingó

Apenas bajó de la “Patoneta” que la trasladó hasta Ituzaingó, junto con el candidato a intendente Gastón Di Castelnuovo, la candidata presidencial se había mostrado optimista por el transcurrir de la campaña y las victorias obtenidas en provincias claves, pero fundamentalmente en aquellas que siempre manejó el peronismo como San Luis, San Juan y Chaco.

Bullrich había estado hoy temprano en Olavarría, en el interior bonaerense, donde gobierna el intendente del PRO, Ezequiel Galli. Desde ahí viajó al oeste del Gran Buenos Aires, a dos distritos dominados por el peronismo como Morón e Ituzaingó.

En estos distritos, la suma de los votos de la PASO de Juntos por el Cambio fueron superiores a los del oficialismo local. En Morón, Leandro Ugartemendía la recibió en Castelar mientras que Di Castelnuovo, en Ituzaingó sur.

Marcela Antola, Emiliano Yacobitti, Danya Tabella y Gabriela Brouwer de Koning fueron los cuatro diputados nacionales de Evolución que le dieron una mano a Unión por la Patria para aprobar la modificación impositiva junto con los legisladores de Javier Milei, mientras que el resto de los miembros de Juntos para el Cambio esperaban que el oficialismo consiguieran el quórum para tratarlo.