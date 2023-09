Malena Galmarini reaccionó con dureza a un polémico tuit contra Sergio Massa

Fuerte cruce entre Malena Galmarini y un periodista tuitero que saltó a la fama por difundir todo lo vinculado a las visitas en Olivos en plena pandemia. La titular de Aysa y esposa de Sergio Massa se metió en la arena política y le contestó con gran enojo a Gonzalo Ziver, por difundir un video editado en donde aparece su marido junto a la introducción de la serie "The Walking Dead", una serie de Zombies.

"Posta te decís periodista? Sos un pobre tipo (o troll) que tiene cero empatía por aquellos que de verdad tienen problemas de consumo", le cuestionó Galmarini al periodista.

La polémica comenzó a generarse este martes por la mañana cuando se viralizó un video donde se lo ve a ministro de Economía entrando a unas oficinas en Misiones en el marco de una actividad de campaña. Allí, los gestos de cansancio que se le ven al candidato presidencial fueron utilizados como chicana en las redes, apuntando a que podría estar bajo el efecto de algún estupefaciente.

"La droga hace añicos la vida de las personas y sus familias. Un poco de respeto cada tanto no vendría mal", fue la dura respuesta de Galmarini, que además es la actual pareja de Sergio Massa.

Así es el duro tuit de Malena Galmarini

Galmarini cerró la respuesta y le aconsejó al usuario de lo que "debería estar hablando": "El trabajo comunitario con profesionales, agentes capacitados, promotores barriales, etc., y un país con una salida que no sea, como dicen uds, Ezeiza, sino la posibilidad de creer y crear un futuro es de lo que deberías estar hablando".

No fue la única respuesta que la titular de AySA dió acerca del tema. También se dedicó a contestarle personalmente a quienes le replicaban su tuit. Una usaria denunció que "si no fuera por la droga, ustedes no tendrían financiamiento", a lo que Galmarini amenazó: "Tenés pruebas, hiciste la denuncia??? Tirar mierda es fácil. Sobre todo desde una cuenta fantasma, que es bastante de cag*n/a. Si no la denuncia te la clavo yo…"

Tampoco se limitó a insultar a un usuario que le advirtió que el abogado Ariel Lijo "movería las causas". Malena Galmarini le respondió que le alegraba que las causas se muevan, anticipando de que "no encontraría nada", porque es una "administración impecable con altos índices de transparencia". Le aclaró que la licitación está en la página, y terminó el tuit con un insulto: "bobina".