Las 10 frases que dejó la entrevista de Alfredo Cornejo en MDZ Radio

Faltan pocos días para que los mendocinos decidan quién será el próximo gobernador y MDZ Radio 105.5 y MDZ Online desarrolló el ciclo Mendoza Decide para que, a la hora de ir a las urnos, los lectores y la audiencia pueda realizar su voto con información.

Este martes. estuvo presente Alfredo Cornejo, candidato de Cambia Mendoza, quien fue acompañado por Luis Petri, candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Patricia Bullrich.

Las 10 frases más importantes que dejó la entrevista con Alfredo Cornejo:

El candidato le pegó duro al debate que se realizó el domingo: "No creo que el debate contribuya mucho a la sociedad". Sobre el tema también sumó: "No contribuye. Los otros candidatos no tienen ninguna vocación de discutir a fondo. Tiran cualquier dato. El formato tampoco era tan distinto a cuando lo hacían medios de comunicación. En general va cayendo la profundidad y la solvencia de lo que se conversa".

Sobre la seguridad: "Hay temas que se han agravado. Los robos son producto del mercado negro. Los neumáticos, los teléfonos móviles que se siguen comercializando, las herramientas de trabajo. La forma de resolverlo es prisión preventiva para esas asociaciones criminales".

Sobre la problemática en salud: "Los médicos se van a Chile porque tienen una moneda estable. No hay chance de competir con ese estímulo". Y sumó: "Creo que hay que modificar la Ley de Residencias médicas. No hay estímulo para hacer residencia en terapia, en clínica médica y pediatría porque la ley regula que todos deben cobrar lo mismo y con la misma cantidad de años. Yo creo que hay que poner estímulos económicos distintos según las necesidades que tenemos".

"Yo creo que hay una profunda decepción, bronca. Las personas sufren el cambio de vida, los precios, etc., y eso ha generado una gran decepción"

Cornejo criticó a la oposición: “Del otro lado hay un salto al abismo y un tren fantasma”.

"Si tengo la chance de gobernar Mendoza, voy a renovar bastante el equipo, no solo generacionalmente sino en ciertas especialidades que necesitamos. Luis no ha estado participando de este gobierno pero va a ser una persona de consulta en el gobierno que viene", dijo respecto a su regreso a la provincia y las críticas acerca de la falta de renovación.

"Voy a poner otra impronta en materia de seguridad”

También se animó a hablar sobre la gestión de Rodolfo Suarez: "Hay cosas que se han continuado y otras que se han discontinuado. Está claro que es otro gobernador. Si hubiese opinado de todas las cosas que no me gustan de este gobierno o que haría de forma distinta, sería un conflicto galáctico. He sido prudente porque el gobernador era otro, yo no he estado en el gobierno"