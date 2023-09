El candidato de Daniel Orozco le restó importancia a las polémicas en Las Heras: "A la gente no le interesa"

El próximo domingo se llevarán a cabo en Mendoza las elecciones generales para definir quién será el próximo gobernador y vicegobernador/a, y también a las autoridades en once departamentos. Uno de ellos es Las Heras, municipio que durante la campaña se vio involucrado en denuncias y polémicas de todo tipo.

Martín Bustos, candidato a intendente por La Unión Mendocina, aseguró en MDZ Radio 105.5 FM no haberle dado “mucha relevancia” al tema: “Me he dedicado principalmente a recorrer Las Heras, hablar con los vecinos, ver con ellos la problemática que puedo ir solucionando a través de la Secretaría de Obras, que me hice cargo a partir del 23 de junio, y abocándome principalmente a la campaña, mostrándole al vecino mi capacidad de gestión y de trabajo en equipo, que es la forma en la que quiero administrar el municipio si los vecinos me dan la posibilidad de ser intendente”.

“Los problemas existen en los medios de comunicación, los vecinos no están informados sobre las denuncias cruzadas. En realidad el vecino lo que necesita es que el político trabaje y cumpla con las obligaciones, que cumpla con el servicio que le tiene que dar con el municipio. Como gestión no hemos resentido el trabajo en ningún momento, al contrario, lo hemos potenciado. Y el vecino lo agradece”, opinó Bustos en Sonría lo Estamos Filmando.

Y agregó: “A la gente no le interesan las cosas de los políticos, les interesa verlos trabajar. Y eso es lo que yo ofrezco, que vean que soy un vecino más que lo que intenta es demostrar gestión y administrar el municipio de una manera eficaz para cumplirles con el servicio lo mejor que se pueda”.

Además, le dejó un mensaje a la oposición: “Cuando no tenés un candidato que realmente pueda caminar los barrios, tal vez la única estrategia que te queda es recurrir a estos medios que mal le hacen a la política y a los vecinos”.

Bustos indicó que “más que lavar la imagen, voy a tener que hacer brillar la imagen, porque para mí el vecino es consciente de lo que hemos hecho estos años y nos va a dar el respaldo el domingo. La vara de la gestión de Las Heras queda muy alta”.

Uno de los ejes de campaña de Bustos es el turismo: “Las Heras necesita generar una plataforma muy fuerte para que el turismo crezca mucho, principalmente en Uspallata y el Challao”.

“Con todo ese crecimiento, que nos va a traer recursos, vamos a generar una ordenanza para que quede planificado que un 50% de lo que se recauda se gaste principalmente en deporte, educación y cultura para los niños y los jóvenes”, detalló. Y cerró: “Las Heras necesita crecer como sociedad, mejorar a futuro y tenemos que invertir para que los chicos no estén en la calle”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM