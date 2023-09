Alfredo Cornejo y Luis Petri en MDZ Radio: "Voy a poner otra impronta en materia de seguridad”

Mendoza decide: el 24 de septiembre se elige al nuevo gobernador de la provincia. MDZ y MDZ Radio te muestran lo que los candidatos quieren hacer durante su eventual gestión indagando a fondo cuáles son sus planes. Hoy fue el turno de Alfredo Cornejo, candidato a gobernador de Cambia Mendoza, acompañado por el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri. Ambos estuvieron en vivo desde las 9 en MDZ, interactuando con periodistas y la comunidad y brindaron una entrevista en profundidad MDZ Radio.

El aspirante oficialista a la gobernación comenzó haciendo referencia al debate único y obligatorio que se desarrolló el domingo en el espacio Julio Le Parc y cuestionó la calidad del evento. "No contribuye. Los otros candidatos no tienen ninguna vocación de discutir a fondo. Tiran cualquier dato. El formato tampoco era tan distinto a cuando lo hacían medios de comunicación. En general va cayendo la profundidad y la solvencia de lo que se conversa", expresó Cornejo.

Tras competir en la interna de Cambia Mendoza y obtener un importante respaldo, Petri ratificó su apoyo a Cornejo para las generales del domingo. Respecto a la migración de esos votos, el dirigente radical dijo que "Cambia Mendoza sacó el 44% de votos en las PASO y nosotros el mismo día de las elecciones estuvimos con Alfredo. Alfredo recogió cada una de nuestras propuestas".

Haciendo referencia a su slogan de campaña, Petri sostuvo que "Alfredo le dio play a Mendoza en el 2015, veníamos de una provincia devastada y con las cuentas en rojo. Le dio play en un momento muy difícil y creo que ahora le va a dar play a esta próxima gestión con nuevos desafíos.

En tanto cuestionó la competencia que tendrá el oficialismo para estos comicios: “Del otro lado hay un salto al abismo y un tren fantasma”.

Por otra parte, Cornejo adelantó que planea una renovación del equipo de Cambia Mendoza de cara a la próxima gestión y destacó que los candidatos a intendentes son nuevas caras jóvenes. "Si tengo la chance de gobernar Mendoza, voy a renovar bastante el equipo, no solo generacionalmente sino en ciertas especialidades que necesitamos. Luis no ha estado participando de este gobierno pero va a ser una persona de consulta en el gobierno que viene", indicó.

Respecto del tema la seguridad, el candidato a gobernador resaltó que hay un mercado negro del que forman parte organizaciones criminales y que se potencia por la distorsión de precios que tiene Argentina. En este sentido, dijo que "proponemos prisión preventiva para organizaciones criminales de robo de autopartes, que hoy entran y salen".

Explicó que cuando se detiene a personas con autopartes robadas "la tipificación es muy vaga y no van a prisión, las investigaciones no terminan nunca y no son duras las sanciones porque nunca son el autor material del robo".

Cornejo planteó que "es un error" que en la actual gestión no hable de seguridad y destacó que "la seguridad es una de las competencias exclusivas de la provincia y hay que ponerla en el primer lugar de la agenda provincial".

"Yo dije que voy a poner otra impronta porque creo que se requiere una gestión de prevención del delito distinta y una gestión de represión del delito distinta, usando la prisión preventiva. No hablar no soluciona el problema y eso muestra un cambio de actitud", advirtió.

En cuanto al gobierno de Rodolfo Suarez sostuvo que "hay cosas que se han continuado y otras que se han discontinuado. Está claro que es otro gobernador. Si hubiese opinado de todas las cosas que no me gustan de este gobierno o que haría de forma distinta, sería un conflicto galáctico. He sido prudente porque el gobernador era otro, yo no he estado en el gobierno".

"Hay mucha gente que participó en mi gobierno y que está en este gobierno, pero intentar decir que yo he estado también gobernando estos cuatro años no es así. Decir que yo he estado gobernando es mala fe", afirmó.

Por otra parte, Cornejo también se refirió a las propuestas en materia de seguridad y apuntó al problema de la falta de profesionales para algunas especialidades. "Creo que hay que modificar la Ley de Residencias médicas. No hay estímulo para hacer residencia en terapia, en clínica médica y pediatría porque la ley regula que todos deben cobrar lo mismo y con la misma cantidad de años. Yo creo que hay que poner estímulos económicos distintos según las necesidades que tenemos", señaló.

Asimismo, el referente de Cambia Mendoza hizo hincapié en el desarrollo del turismo duarante las últimas gestiones y habló de los próximos desafíos para el sector. "Hoy Mendoza recibe entre 3 y 3,5 millones de turistas anuales. Es una cifra muy superior a la que recibía hace 8 años atrás. Podemos agregar muchos más vuelos y necesitamos abaratar la conexión con Santiago de Chile", remarcó.