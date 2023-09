Luis Petri, duro contra Javier Milei: "La motosierra se transformó en una pincita de depilar"

Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, arremetió contra Javier Milei a raíz de girar su discurso electoral a una propuesta más moderada en el tramo final rumbo a las elecciones de octubre. "Cuando vos escuchas a Milei, te habla de motosierra. pero él ya reculó en chancletas. Ya esa motosierra se transformó en una pincita de depilar", disparó en diálogo por TN.

En ese sentido, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich consideró que el referente de La Libertad Avanza "va poniendo velocidades a sus ideas".

"Dijo que iba a reestructurar el Estado, que iba a echar empleos públicos y después volvió sobre sus pasos. O esa motosierra no funciona o es un vendehumo, Y los argentinos estamos cansados de que nos vendan humo", expresó.

Respecto a las propuestas que encabeza el libertario, Petri consideró que son "respuestas simples a problemas complejos en donde termina retrocediendo" y, en ese sentido, puso como ejemplo a la dolarización.

"La dolarización no puede venir a una economía que no tiene dólares", agregó. Acto seguido, consignó que la única forma de impulsar este proceso sería a través de una "confiscación" a quienes posean ahorros en cuentas bancarias. "Eso implicaría un plan Bonex o un corralito", alertó.

"Hay que advertirle a los argentinos sobre los peligros que encierra el programa económico inconsistente de Milei. No lo dice solo Melconian, lo dicen 170 economistas, que (Milei) los destrata y con quien tiene expresiones violentas. Pero claramente dan cuenta de que la salida no pasa por la dolarización y no resuelve el problema de la inflación", enfatizó.

Por otro lado, Petri apuntó contra las últimas medidas impulsadas por Sergio Massa y sostuvo que "alienta" el "déficit descontrolado" y la emisión monetaria.

"Este plan platita va a tener un costo de 3 billones de pesos que va a duplicar el déficit fiscal, lo terminamos pagando entre todos en 6 meses con una inflación descontrolada", remarcó.

En ese sentido, recalcó que dentro de Juntos por el Cambio es momento de "dejar de lado las cuestiones internas y hablar de los problemas de la gente" y desestimó que se puedan solucionar con "más emisión del gobierno" ni con "la dolarización que puede llevar a una hiper".

"Con Patricia venimos diciendo las mismas cosas. los que empiezan retrocediendo son los del espacio de Milei con ideas inviables e impracticables, en muchos casos hasta inconstitucionales. Hay que ordenar del estado, ir por las cajas de la política y los ñoquis de la Cámpora para equilibrar el gasto público", cerró.