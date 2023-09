Guillermo Moreno y Gabriel Mariotto casi se van a las trompadas en vivo: "Hacete cargo"

Gabriel Mariotto, exvicegobernador de Buenos Aires, y Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, casi se agarran a trompadas en medio de una acalorada discusión que mantuvieron en un programa del canal Extra.

Todo comenzó cuando Moreno acusó a Mariotto de formar parte del Gobierno de Alberto Fernández. Fue entonces cuando Mariotto se indignó y dijo que era el peor insulto que le podían hacer y comenzó a levantar la voz.

Moreno también reaccionó de manera violenta y los exfuncionarios kirchneristas casi terminan a las trompadas. Los tuvo que separar el conductor del programa, Tomás Méndez.

Mirá la violenta discusión entre Gabriel Mariotto y Guillermo Moreno:

"No me digas que estuve con este Gobierno porque nunca estuve", aseguró Mariotto. "Seguís acompañando a un Gobierno que fracasó", lo cruzó Moreno.

"¿A quién acompaño? No te acompañé a vos y la locura que iniciaste. Yo no estoy con este Gobierno", se defendió Mariotto. "Pero los vas a votar", redobló la apuesta Moreno. "¿Y qué querés que haga? ¿Que vote a Milei como vas a hacer vos", lo cruzó Mariotto.

"Yo no voy a votar a Milei y no me grités", respondió Moreno. "Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar", se quejó Mariotto. "Vos también sos culpable de este fracaso", remató Moreno mientras Tomás Mendéz evitaba que los exfuncionarios se agarran a trompadas.