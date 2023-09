Tucker Carlson anunció su entrevista con Javier Milei: visita a una cueva y críticas a los "cerdos codiciosos"

Con un video sobre la economía argentina, el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson anunció a través de un video publicado en la red social X la entrevista con Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, que será subida este jueves. El video anticipa las dificultades de la economía del país y la conversación "larga e interesante" que mantuvo el periodista con el economista libertario.

El corto de 10 minutos aproximadamente lo muestran a Carlson hablando con Milei, con Diana Mondino- candidata a diputada de LLA- y también yendo a una cueva del centro porteño a cambiar dólares 100 dólares. “Esto es para lo que usted pasa todo el día trabajando. Y esto es con lo que usted espera alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela y comprar ropa. Quiero decir, tú y él han perdido todo valor por culpa de los cerdos codiciosos y deshonestos que dirigen el gobierno y les dan lecciones sobre el transgénero, pero al final ustedes se han empobrecido y ellos se han enriquecido”, explicó el periodista, con varios fajos de billetes argentinos en su mano.

Sobre el tema, Carlson dijo que "la moneda de Argentina está inflada y sin valor" y que no se puede usar para comprar nada "importante", porque los "autos, casas, insulso bicicletas se cotizan en dólares". "El gobierno miente sobre esto, a los bancos no se le permite cambiar dólares a las tasas de mercado y eso lleva a toda la población a la clandestinidad, al mercado negro que está en el centro de la ciudad", agregó el periodista.

Carlson, que trabajó mucho tiempo en Fox News, cuestionó la calidad de vida de los argentinos y explicó que para "los jóvenes en un país como este, la solución obvia es irse y millones lo han hecho”, pero lamentó que “lo que llama la atención es que eso les parece bien al actual gobierno argentino, a los medios de comunicación occidentales y a las ONGs que lo defienden a capa y espada”.

Mirá el video: el anticipó que dio Carlson de la entrevista que le hizo a Javier Milei

Señaló que todos ellos están "contentos con el status quo corrupto que ellos propagan, así que atacan a cualquiera que desafíe la forma en la que se hacen las cosas actualmente". "No es de extrañar que odien especialmente a Milei", comenta.

El periodista visitó la Argentina la semana pasada y caminó las calles de la ciudad con el ojo puesto en la situación del país. Por ello también agregó en el anticipo que "así es como se ve una sociedad en colapso, todo el mundo retrocede. Nadie puede decir la verdad sobre nada". "Las funciones de la vida ordinaria tienen que llevarse a cabo en cuevas en Argentina. Los incentivos están ahora tan pervertidamente invertidos que mucha gente decidió que no vale la pena trabajar. Pueden ganar más dinero sentados en casa sin hacer nada”, prosiguió.

Sobre Milei comentó que fue una entrevista larga e interesante, además de aclarar que fue el ganador de las elecciones pasadas y se impone primero en las encuestas que analizan quién será el próximo presidente de la Argentina.

“La principal observación de Milei es que las cosas en Argentina no están funcionando. La política monetaria socialista no ha hecho a la gente feliz y segura. Ha destruido casi todo. Ha destruido la economía, las familias y el espíritu nacional para enriquecer a solo unos pocos. Eso no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es obviamente cierto y todo el mundo lo sabe. Es cierto, pero por atreverse a notarlo es que los estudios de Jeff Bezos, el Washington Post y muchos otros medios de comunicación occidentales han denunciado a Javier Milei con histeria creciente, calificándolo como una especie de cripto nazi. Por suerte para Milei, los jóvenes de clase obrera que le apoyan no leen el Washington Post. Nos sentamos con Javier Milei para una conversación larga e interesante que se publicará mañana en este espacio. Tenga en cuenta, mientras lo ve, que no se trata solo de Argentina. Se trata de usted y de su futuro también”, cerró Carlson.

Por su parte, Carlson no es el único que se interesó por la Argentina ya que Elon Musk, el multimillonario estadounidense dueño de distintas empresas, entre ellas X, respondió una publicación de que Carlson subió en Instagram junto al libertario argentino. Allí, Musk comentó que "sería un gran cambio", pero luego borró el visto bueno que le había dado al Milei. A pesar de ello, nuevamente volvió a dar que hablar cuando comentó el video que subió Carlson y puso: "El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países".