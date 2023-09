Guaymallén: se recrudece la campaña en "La Matanza" mendocina

Solo faltan 10 días para las elecciones en Mendoza y los ánimos están caldeados. La pelea por la gobernación ha decantado en una guerra sin cuartel entre La Unión Mendocina y el Frente Cambia Mendoza con denuncias cruzadas y descalificaciones mutuas. En medio de ese contexto, los candidatos a intendentes intentan posicionarse de cara a los comicios en los que solo 3 de 11 intendentes van por la reelección. En Guaymallén, por ejemplo, Marcelino Iglesias deja el poder luego de 8 años de gestión y redobla sus esfuerzos para posicionar a su delfín, Marcos Calvente, con la necesidad de darle un buen resultado a Alfredo Cornejo en ese departamento.

Para los entendidos en la materia, hay que poner especial atención a lo que ocurra en Guaymallén. No solo porque es el municipio con más habitantes de la provincia, sino porque históricamente -aseguran- los resultados de Guaymallén tienden a replicarse en el plano provincial. Por eso Cambia Mendoza le pidió al consultor Elbio Rodríguez que realizara una encuesta en ese departamento.

En total son cinco las listas de candidatos a intendentes en Guaymallén. Según el resultado de las PASO, el oficialista Marcos Calvente tiene ventaja sobre su principal competidor, el senador de La Unión Mendocina, Gabriel Pradines. Pero en las últimas semanas Pradines intensificó su campaña y se ilusiona con arrebatarle el municipio al radicalismo. El tercer lugar en las primarias fue para el Frente Elegí, que lleva como candidata en las elecciones generales a la dirigente de la CTA y legisladora provincial, Natalia Vicencio. La oferta electoral para los vecinos de Guaymallén la completan Gerardo Bustamante, del FIT, y Oscar Mellado, del Partido Verde.

La campaña provincial se ha convertido en polvorín y desde La Unión Mendocina denunciaron penalmente a Alfredo Cornejo y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'agostino, por tráfico de influencias pasivo y agravado. En medio de ese contexto, avanzan las causas que investigan casos de abusos, coerción y malversación de fondos en Las Heras, municipio que conduce el candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, Daniel Orozco.

Los candidatos a intendentes intentan abstraerse de esa guerra y se dedican a caminar el municipio hablando cara a cara con los vecinos. En ese juego, Marcos Calvente tiene la ventaja de contar con el aparato municipal, pero también es el que recibe las críticas por lo que no está funcionando bien en la actual gestión. Sobre todo, lo que refiere a la planificación de obras.

Calvente apalanca su campaña con las figuras de Marcelino Iglesias y Luis Petri.

“Es un problema para los vecinos convivir con tanta obra, lo reconocemos. No solo es un problema de molestia, no solo afecta la vida sino también la actividad comercial. Pero es ineludible. Las obras se súper planifican: tenemos una oficina de Proyectos que es la más grande de la provincia, por eso hemos realizado tanta obra pública”, aseguró días atrás en diálogo con MDZ Radio.

Por otro lado, admitió que queda mucho por hacer en materia de digitalización y modernización del Estado municipal, pero explicó que había otras prioridades. Teníamos primero ciertas situaciones que tienen que ver con la dignidad, con poder vivir en condiciones básicas en Guaymallén: había 40 barrios que se inundaban. Para erradicar eso tuvimos que hacer 300 mil metros de cuneta. Nos pusimos como objetivo resolver el problema del drenaje urbano en Guaymallén y hace siete años venimos construyendo cunetas y canales, en la zona urbana y rural", destacó y dijo que "uno va atendiendo lo que es más importante y que resulta primordial para los vecinos”.

Justamente ese es uno de los caballitos de batalla de su principal contendiente. Pradines asegura que en Guaymallén "hace falta simplificar los procesos internos de la Municipalidad". "Mirando hacia el futuro, la obra privada tiene que dejar de complicarle la vida a la gente, tiene que ser simple. Hoy hay un funcionario municipal que le dice a un ingeniero civil que el cálculo que hizo no está tan bien. Hemos normalizado cosas que no son normales", aseguró Gabriel Pradines también en MDZ Radio. Pradines es el candidato de Omar De Marchi en Guaymallén.

“Nosotros proponemos eliminar 36 tasas municipales. Una me parece esencial que es el libre deuda; la Municipalidad te pide que le pagues a la Municipalidad para que la Municipalidad te informe que no le debés plata a la Municipalidad. Tenemos que dejar de sacarle plata a los vecinos y poner el departamento de pie”, adhirió Pradines luego de quejarse de que las obras no se terminan en tiempo y forma.

Mientras tanto, la diputada provincial del PJ, Natalia Vicencio, apuesta a emparentar a Calvente con Pradines. Así como Parisi redobla esfuerzos por recordar que Omar De Marchi y Alfredo Cornejo fueron socios hasta hace poco tiempo, Vicencio afirma que Pradines es "el lado B del cornejismo".

Vicencio derrotó en las primarias a otros cuatro precandidatos a intendentes. Entre todos sumaron el 14,4% de los votos y su desafío es que esos votantes no se dispersen de cara a las elecciones generales. Sobre todo en el contexto de polarización que se anticipa para los comicios provinciales.

Uno de los ejes sobre los que ha centrado su campaña es en los problemas de inseguridad que afectan a los vecinos de Guaymallén. "¿Sabías que el 65% de los vecinos de Guaymallén se sienten inseguros en sus barrios? Quiero cambiar esta realidad para hacer de nuestro municipio un lugar más seguro, tranquilo y próspero", afirma proponiendo una incorporación de cámaras de seguridad y la creación de la patrulla ciudadana entre otras medidas.