Javier Milei explicó su viaje a Estados Unidos y aclaró su posición sobre las Islas Malvinas

''Me fui a Miami a pasar el Shabat ¿Cuál es el problema de que haga un viaje espiritual?'' , explicó hoy a la mañana el candidato presidencial Javier Milei para referirse a lo que hizo cuando viajó a Estados Unidos, junto a su hermana Karina, para pasar el séptimo día de la semana judía antes de volver a la Argentina. Por su parte, también opinó sobre la polémica que generaron los dichos de Diana Mondino sobre las Islas Malvinas en el medio de la campaña presidencial.

En diálogo con radio Continental, el candidato presidencial habló de su viaje al exterior y afirmó, al estilo Milei, que no había ido más que a pasar Shabat, el día de descanso judío, en donde se dedica la jornada a la oración y desconexión total.

A pesar de los rumores, el libertario no tuvo ninguna intención de reunirse con empresarios del establishment norteamericano o tener encuentros de otro tipo, simplemente fue a pasar el día sagrado de la religión judía, luego de que haya afirmado que quiere convertirse a ella definitivamente.

En cierto momento se creyó también que Milei iría a verse con Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, por los comentarios que había divulgado la referente de los Republicanos en la Argentina, Virginia Tuckey: "Se viene la foto Milei-Trump", había escrito a través de sus redes sociales. Sin embargo, nada de esto ocurrió, al menos, hasta ahora.

Milei mandó a gente de su equipo a dialogar con ejecutivos de bancos y fondos de inversión.

Respecto a la cuestión Malvinas, defendió pero al mismo tiempo aclaró su postura que había generado polémica después de las declaraciones de quien sería su canciller, Diana Mondino. "Las Islas Malvinas son argentinas, a la soberanía no se renuncia, pero también es cierto que hubo una guerra en la cual nosotros perdimos", explicó el libertario. Y agregó: "Lo que nosotros proponemos es una solución para que las islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong, después de un determinado momento las islas vuelvan a Argentina. Para eso debe haber acuerdo pero no se puede desconocer la posición de aquellas personas que viven en las islas".

Mondino había dicho, en una entrevista con el diario británico The Telegraph, que "los derechos de los isleños serán respetados" en un eventual gobierno del libertario. Así, Milei vuelve a ponerse en el ojo de la tormenta, no solo nacional sino del exterior, tocando un tema sensible para todo argentino y también para una de las potencias más importantes del mundo.

El fenómeno Milei, ahora también llama la atención internacional

Desde que las elecciones primarias de agosto dieron la gran sorpresa y Javier Milei junto a La Libertad Avanza se convirtieron en los grandes ganadores de esa jornada electoral, es un hecho que los ojos internacionales comenzaron a ver la figura del libertario con más detenimiento luego de las PASO, por las posibilidades que tiene el economista en convertirse en el nuevo presidente del país que quiere dolarizar la economía y eliminar el Banco Central (BCRA).

Milei con Píparo en La Plata.

Es por ello que distintos diarios internacionales, como The Economist opinó que el candidato "representaría un peligro para la democracia a pesar de sus credenciales neoliberales". Otro caso es el de Bloomberg Economics, que afirmó que son "inviables" las propuestas de los libertarios argentinos y que Milei era "populista".

Ya en territorio conocido, Milei vuelve a hacer campaña de cara a octubre. Ayer estuvo en La Plata junto a Carolina Píparo, en donde hubo discurso anti K y motosierra de por medio. Hoy se presentará en San Luis, provincia clave, en donde sacó 47,9% de votos.