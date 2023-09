"Se les acabo la joda": la dura sentencia de un referente de Javier Milei a Pablo Moyano

Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño en el partido de Javier Milei, amenazó con una dura sentencia al sindicalista Pablo Moyano. "Se les acabó la joda a los golpistas como vos", anticipó el referente de La Libertad Avanza. La advertencia llegó en un contexto en donde Moyano advirtió que si la derecha ganara las elecciones, los "laburantes" tomarían la calle.

"Atrevete a proceder, Moyano" incitó sarcásticamente Marra, vía Twitter. Además, alertó: "En nuestro gobierno, si cortás la calle vas preso". Estas notificaciones de parte del youtuber financiero Ramiro Marra son en consecuencia de la comunicación radial que mantuvo el Secretario General de la CGT Pablo Moyano, en donde aseguraba que "va a haber una reacción inmediata" si "tocan derechos de los laburantes".

"A la derecha la derrotamos con los votos o saldremos a la calle" planteó Moyano. Además, subrayó que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados con todas estas locuras que ya están anticipando", haciendo referencia a que "(Javier Milei) te va a sacar las indemnizaciones, te va echar gente de Aerolíneas Argentinas, te va echar gente de YPF, te va a cerrar todos los ministerios".

No es la primera a vez que Moyano amenaza con salir a la calle en caso de que la próxima presidencia sea llevada adelante por un candidato de derecha, es decir, tanto por Bullrich o Milei. Hace dos semanas el secretario de la CGT había dicho que "se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente".

Pablo Moyano amenazó con tomar la calle si se afectados los derechos laborales

"No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores", remarcó Moyano. Y concluyó: "Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha".

En respuesta a los dichos de aquella oportunidad, la encargada en replicarle fue Patricia Bullrich. "A mí no me amenaces, Moyano", le contestó la candidata vía Twitter. Agregó también que Moyano sería el primer detenido cuando viole la ley, respetando su línea de comunicación de campaña, en donde la ley y el orden son prioridad, y marcó: "Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada".