Los "abandonados" por Cristina Fernández de Kirchner empiezan a armar una línea interna sin Máximo ni Massa

El "kicillofismo" se está creando. Es una corriente que tiene a antiguos miembros de la mesa de Ensenada y que convoca, entre otros, al intendente local Mario Secco, a su par de Avellaneda, Jorge Ferraressi, y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros, más la asistencia del excamporista Andrés “El Cuervo” Larroque.

Este grupo, que puede ampliarse o achicarse como un acordeón, tiene como objetivo principal llevar a la victoria a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, darle musculatura política al gobernador y ayudarlo a independizarse de la tutoría de Máximo Kirchner.

Este ecosistema ya convocó para el próximo 26 de septiembre, en Ensenada, a un acto en apoyo del candidato presidencial Sergio Massa. Sin una campaña acordada y diseñada por nadie más que él mismo, el ministro de Economía seguramente estará en esta localidad limítrofe con La Plata.

Los organizadores también están buscando que esta sea la primera oportunidad, luego de casi dos meses, en la que Cristina Fernández de Kirchner reaparezca en la campaña. Su hijo, Máximo Kirchner, seguramente no estará. Desde el inicio del Frente de Todos, madre e hijo dividieron las presencias porque, supuestamente, donde estaba uno representaba al otro.

Los últimos acontecimientos políticos hacen dudar de esta aseveración, pero nadie se anima a desmentirlo en “on”. Además, Ensenada vio nacer el operativo clamor de Cristina presidenta en una primera cena en la que además del anfitrión y varios dirigentes políticos y sindicales estuvieron Máximo Kirchner y Wado De Pedro. Esa fue la única vez que se los vio, porque no volvieron a participar y el entusiasmo fue menguando.

La desconfianza se mezcla con la necesidad entre ambos.

Las relaciones entre el joven Kirchner y el gobernador no está atravesando por su mejor momento. Si bien nunca se llevaron bien desde que uno se convirtió en gobernador y el otro se quedó esperando una buena gestión de Alberto Fernández para luego sucederlo, todo voló por los aires luego de las PASO de 2021.

En la gobernación están más tranquilos luego de las primarias de agosto, en las que realizaron una elección mejor a la esperada en territorio bonaerense. Para que así sucediera influyó, mucho, la participación de La Libertad Avanza como tercera fuerza. Financiada y ocupada por muchos dirigentes de Unión por la Patria, la presencia de Javier Milei y Carolina Píparo en el territorio le sirvió para que la oposición se presentara dividida y el voto bronca se partiera en dos partes.

Juntos por el Cambio quedó a sólo cuatro puntos de Unión por la Patria a nivel provincial y se distanció a ocho de los anarco libertarios. Ahora, la incertidumbre hace que los intendentes vuelvan a trabajar en un “sálvese quien pueda” que, paradójicamente, puede ayudar a Kicillof.

“El rusito no jode… No es nuestro amigo, no habla con nadie, pero no nos jode en la boleta”, le dijo hoy a MDZ un importante intendente de la zona noroeste del Gran Buenos Aires sobre el gobernador bonaerense. Aún no lo ven como dirigente. Algo parecido pasó con Javier Milei y está a punto de ser presidente. No lo dijo, pero para él, lo “más pesado” viene con los candidatos nacionales.

“No, no estamos enojados con Axel. Pero es algo real. No habla casi nunca con nosotros, no nos involucra en la campaña… Fijate que él también tiene carteles que muestran solo su rostro… Entonces, que no se quejen de nosotros, los intendentes, cuando hacemos campaña por nuestra cuenta”, confirmó otro referente de la misma región provincial.