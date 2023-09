Ley de Educación: uno de los ejes de campaña que plantea la izquierda en Mendoza

El candidato a gobernador del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U), Lautaro Jiménez, visitó los estudios de MDZ Radio con el fin de dialogar acerca de las propuestas de campaña que plantea su espacio, con la mira puestas en las elecciones del 24 de septiembre, en las cuales la ciudadanía elegirá al próximo mandatario provincial. Entre las temáticas abordadas, el exlegislador hizo énfasis en un punto en especial: realizar modificaciones de fondo en la Ley de Educación (Ley 6970), que data de 2002.

"Hay un punto de vista importante para clarificar. Yo no creo que sea lo más sencillo de reformar... Es un tema sumamente complejo de abordar. Hay debates que pasan desde la didáctica a las escuelas de pedagogía. Realmente hay muchas dudas de cómo deben ser abordadas muchas instancias que se deben pasar. Acá hay un problema donde los cambios han sido cambios muy profundos y no hay claridad sobre cómo deben ser abordados desde el punto de vista curricular y pedagógico, como para que se vaya avanzando con una receta en donde reformamos una ley y lo resolvamos. Esto amerita un proceso constitucional", comenzó explicando Jiménez.

Luego, aseveró: "Yo tengo mis serias dudas de que la la discusión de la educación no adopte características constituyentes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la forma de elección del director general de Escuelas, por la que hemos presentado proyectos sobre cómo reformar esto. También requiere un cambio de la propia Constitución. Estos debates van a lo más profundo. ¿Qué preponderancia le vamos a dar a la introducción de nuevas tecnologías, a la digitalización y a la preparación de los docentes en nuevas escuelas de formación?. ¿Cómo traducimos eso en una ley? Requiere mucho estudio y mucho trabajo. Yo, por ejemplo, lo estoy implementando. Tengo la suerte de estar en una escuela que tiene programa en jornada completa. Estoy desde las 08:00 hasta las 15:00 de la tarde. Participé de capacitaciones que se hacen los sábados y a mí me sirvió muchísimo. Por ejemplo, estuve capacitado en el Polo Tecnológico de Godoy Cruz con todos mis compañeros y nos dieron netbooks para nuestros alumnos. Yo aprendí a los sábados cómo enseñar nuevos programas para transmitirlo. Veías el impacto que está teniendo en mis alumnos y a mí me abría la cabeza. Yo no aprendí así en la primaria".

"No es una discusión, simplemente la Ley de Educación. Es cómo se va a abordar y cómo se va a trabajar. Y nosotros en eso tenemos un planteo claro contra todos los posicionamientos demagógicos que quieren abordar la discusión de la Ley de Educación para meter criterios de mercantilización que no son nuevos, son los que se implementaron con la Ley Federal de Educación en los '90. Los que llevaron a una regresión, a una segregación de estudiantes y a crear escuelas que compiten entre sí mediante vouchers, subsidios, y competencias de todo tipo. Van creando escuelas de primera, de segunda y tercera que -en teoría- pueden parecer maravillosas y en la práctica no es otra cosa que la educación de Chile, que es un desastre y todos sabemos que está sumamente cuestionada. Es una de las grandes herencias que dejó Pinochet hasta el día de la fecha. Contra todos esos intentos, nosotros llevamos una discusión integral de la agenda educativa que empiece por la discusión presupuestaria y que aborde los debates pedagógicos, curriculares y didácticos. Puede llevar dos, tres o cuatro años. Lo que sue se necesita de deliberación en ese proceso pedagógico", aportó el aspirante a la Gobernación del FIT-U.

En ese orden, aclaró no ser "pesimista en que se pueda modificar", aunque indicó que "hay que tratarlo con respeto y con la altura que merece porque son desafíos de actualización educativa que en los que se tiene que invertir muchísimo tiempo, respeto y escucha. Sobre todo escucha a quienes están frente a las aulas con una articulación entre docentes, estudiantes y universidades públicas para poder abordar un debate integral de una Ley de Educación y no un proyecto de ley como los que revolean cada dos o tres años diciendo 'acá está, esto es lo que hay que hacer'".

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Jiménez sostuvo que "no es mágico" y que "hay que tomarlo con profundidad". "Y voy a decir algo más: tampoco estoy de acuerdo en que se empiece a discutir cómo modificar una ley, si no empezás a dar el ejemplo de cumplir aspectos básicos... Si nosotros nos llegamos a salir de la ley en algo que tenemos que enseñar o cumplir, se nos sanciona como docentes. Ahora, el Gobierno educativo y la Legislatura tienen indicado por ley que la Ley de Presupuesto tiene que destinar el 35% de las erogaciones presupuestarias a educación y está destinando el 18%. Entonces, empezar con el ejemplo es un buen paso para porque hoy la situación que nosotros queremos hacer de todas las escuelas, pero la verdad es que no tenemos herramientas", sumó.

Al ser consultado respecto a de dónde sacará los recursos, contestó: "Empecemos por ver de dónde se fueron... ¿Por qué cayó la participación de la educación de la salud en el presupuesto? ¿Porque se fueron a seguridad, porque se fueron a los empleados judiciales? No, porque se fue al sector financiero; a beneficios para empresarios que adoptan programas por los cuales se los exime de impuestos y porque se bajó la participación de todos los empleados públicos en el presupuesto y creció la especulación con respecto a la deuda provincial".

