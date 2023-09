Los dos favores que le hace Luis Barrionuevo a Javier Milei: romance y fiscalización

"Yo no conozco a Javier Milei", dijo, tajante, Luis Barrionuevo, importante sindicalista, cuando MDZ le consultó sobre su rol de "celestino" en la relación que el anarco liberal inició con Fátima Florez, la actriz e imitadora que llegó a la cercanía del candidato presidencial por gestión directa del dirigente gastronómico. Esto no significa que en la medida que pueda empiece a organizar todo tipo de soluciones tácticas, como apoyo logístico para la fiscalización en todo el país.

Es que el candidato más votado en las PASO no necesitó del ejército de fiscales que utilizaron las otras fuerzas para custodiar sus votos y que la gente lo eligiera. El acuerdo con el peronismo kirchnerista fue más que explícito, pero ahora es otro tiempo. Seguramente, a los dirigentes que les pagaban $2.000 por reponer sus boletas cuando además fiscalizaban para el intendente local de Unión por la Patria, ahora le redoblarán esa suma para que las haga desaparecer.

Y es ahí donde aparece la figura de Barrionuevo, que consigo mueve casi un centenar de gremios en todo el país, entre los que se encuentran "amigos" como los de Comercio y otras actividades afines. Cuando ayer una persona de estrecha confianza de Barrionuevo lo dijo en una charla entre viejos conocidos, MDZ le preguntó, vía texto, si él había sido "el celestino" entre Milei y Florez, y la respuesta fue muy divertida y, a la vez, contundente. Lo que sí se puede inferir es que el gastronómico activó directamente sus motores políticos.

En cuanto a su faceta de "celestino", según reprodujo un dirigente que combina el mundo político con el sindical y hasta el empresario, la actriz e imitadora había quedado muy mal por su ruptura amorosa y, locuaz como es, había sugerido que estaba dispuesta a abrirse nuevamente al amor. El gastronómico, pícaro, algunos días después le comentó que tenía dos propuestas para ella. Un empresario y Milei. Fin del relato.

Que Barrionuevo haya sido quien los unió no significa que él haya sido el conector. Y hasta puede ser cierto que no conozca directamente a Milei, pero, como todos saben, no se necesita ser amigo o cercano para llegar y relacionarse con alguien, mucho menos para una persona como "el loco" que no solo tiene amigos, sino personas que están dispuestas a dar todo para logar su consideración.

Fue así que uno de estos conocidos habría sido el que le pasó la novedad al candidato presidencial que, gustoso, aceptó el convite, hace ya varios meses. Barrionuevo no lo dice, jamás lo hará, pero entre tanto periodista, artista y empresario con los que suele frecuentar, estuvo la persona que los relacionó.

Cupido, al mejor estilo del menemismo, el político y la actriz

En cuanto al apoyo que el dirigente sindical le estaría brindando a la campaña del anarco libertario, es otra de las posibilidades que sobreabundan a su alrededor. Buena parte de la estructura política que lo circunda había manifestado su apoyo a Axel Kicillof o, en su defecto, a los intendentes de cada localidad, sean estos peronistas o de Juntos por el Cambio. Nunca por Sergio Massa, a quien todavía no le perdona que la haya "cag..." a su exmujer, Graciela Camaño.

"Lo que hace Luis es típico de su olfato político. Él se sienta con todo el mundo, está muy cerca de gente joven, por el turismo, sus nietos, los amigos de sus nietos, todos le hablan o le preguntan por Milei... Y él dice lo que está escuchando", relató la fuente que habló con MDZ sobre el tema Florez - Milei.

Para peor, hasta el momento, su gran apuesta fue sepultada al filo del cierre de las listas de candidatos. Wado De Pedro, a quien conoce, también, a través de una persona de su íntima confianza y amistad, no pudo ser candidato por la presión que ejerció Massa a través de gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales. Otro aspecto que suma a la distancia que Barrionuevo ya tenía con el líder del Frente Renovador.

Experimentado jugador, es de los pocos que ganó mucho más de lo que perdió, mirando su trayectoria política. Sin embargo, este año también tuvo que ver cómo otra de sus apuestas, la de Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires, también se mancó. En este caso, él acompañó a su amigo y socio político Enrique "Coti" Nosiglia.