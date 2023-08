La Junta Electoral confirmó que Roberto Macho continuará al frente de ATE

En todo el país, se desarrolló en la jornada de este miércoles 9 las elecciones de autoridades del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), uno de los más poderosos y grandes de la Argentina. En Mendoza, se postularon dos listas: una encabezada por la actual conducción, que representan Roberto Macho y Adriana Iranzo, quienes se presentaron por tercera vez y consiguieron una contundente victoria. El otro listado opositor lo lideraron Joaquín Tolosa y Roxana Estrella.

"Ahora la Junta Electoral provincial de Mendoza anuncia el triunfo de la lista #VerdeANUSATE por el 87% de los votos. Roberto Macho y Adriana Iranzo, como Secretario Gral y Secretaria Gral adjunta respectivamente", confirmaron desde ATE este miércoles por la noche.

Roberto Macho, en su discurso, comentó: "Este camino ha durado 8 años de construcción. Cuando asumimos acá no había nada, hoy día hay una representación real en cada rincón de la provincia y eso es por no rendirse y no arrodillarse. Es por eso que este 87% de tendencia irreversible de los votos de la lista verde en toda la provincia va para todos los que nos quisieron dividir. Vamos a construir la clase obrera en unidad, vamos a seguir creciendo a como de lugar".

"Quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que estuvieron como presidentes y fiscales y garantizaron la transparencia de la elección. Así mismo para los compañeros de la Junta Electoral", agregó el dirigente sindical. Además, remarcó que: "En el día de hoy hemos recuperado la conducción de las seccionales de Tunuyán y de Luján de Cuyo, vamos a poner esta herramienta para lucha por mejores condiciones de trabajo de los estatales, sobre todo los municipales".

Durante la madrugada, la Junta Electoral nacional había suspendido las elecciones por considerar que no estaban dadas las condiciones para desarrollarse ante las denuncias de ruptura de boletas opositoras, falta de custodia de las urnas, y de información por parte de la oposición. Sin embargo, hubo otra resolución de la mismo organismo a las 7 de la mañana- firmada por el presidente de la Junta- desconociendo la primera y dejando vigente los comicios.