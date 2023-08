El duro revés judicial que sufrió Guillermo Moreno a días de las PASO

Guillermo Moreno recibió un nuevo revés judicial a sólo 4 días de las elecciones PASO. Esto fue a raíz de la Cámara Federal de Casación, que este miércoles dejó firme la condena contra el actual precandidato presidencial y exsecretario de Comercio por amenazar a los integrantes del directorio de la empresa Papel Prensa en 2010.

En un fallo dividido, el máximo tribunal penal también ratificó la calificación del delito como "amenazas coactivas" por parte de Moreno. La sentencia, de esta forma, queda en dos años de prisión en suspenso más 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner había recibido su condena en julio de 2022 por el Tribunal Oral Federal 8, una decisión que se alcanzó por mayoría y que lo encontró culpable de los hechos atribuidos el 12 de agosto de 2010.

En aquel momento, Moreno participó en una asamblea de Papel Prensa donde dejó duras advertencias a los miembros del directorio de la firma.

“Tengo casco y tengo guantes, replicó. ¿Qué quieren? Casco o guantes, hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil, tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo, ¿casco o guantes? Tienen para elegir”, había alertado en torno a una posible situación de violencia por la áspera disputa entre los accionistas.

Esas declaraciones le valieron una denuncia al entonces representante del Estado en Papel Prensa, por impedir que se vote un punto del temario. En 2017 fue procesado por perturbación en el ejercicio de funciones públicas y el juez Julián Ercolini lo embargó en diez mil pesos.

En el caso de Moreno, los querellantes del caso consideraron que esas palabras representaban una amenaza y lo denunciaron penalmente, en el marco de un proceso judicial de 13 años y al que aún le falta la instancia de revisión de la Corte Suprema.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quien se expresaron a favor de mantener el fallo contra el ex funcionario sostuvieron que el ex secretario no refutó "los fundamentos que lo condujeron a adoptar un temperamento condenatorio" así como tampoco demostró "los defectos de motivación de la sentencia ni de qué manera se habrían violado las reglas de la sana crítica".

Por tal motivo, argumentaron, el recurso de casación "interpuesto por la parte recurrente debe ser rechazado". Finalmente la tercera jueza de la Sala, Ana María Figueroa, se había inclinado por la absolución de Moreno.