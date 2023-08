El Baqueano: Diputados dio media sanción al proyecto hidroeléctrico

La Cámara de Diputados de la Legislatura provincia, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una serie de inmuebles para el emplazamiento de las obras, yacimientos de material, caminos de acceso, servicios y líneas de energía que corresponderán al embalse y central hidroeléctrica del complejo multipropósito El Baqueano. La votación no fue nominal, aunque José Luis Ramón (Protectora), Mercedes Llano (Partido Demócrata) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) anticiparon su negativa.

Se trata de la obra que será financiada con parte de los USD 1023 millones correspondientes a Portezuelo del Viento. En base a lo indicado en la fundamentación, El Baqueano -que se encuentra aguas abajo del Aprovechamiento Hidroeléctrico Agua del Toro y aguas arriba de Los Reyunos y El Tigre- permitirá adicionar al sistema de embalses del Río Diamante un incremento de capacidad de unos 40 hm3, es decir un 15% aproximadamente.

Además, afirma el texto que su construcción “no afectará el volumen anual del derrame del Río Diamante, ni su hidrología fuera del área de influencia, en tanto no consume agua y no se modifica el curso actual del río, por estar limitado su impacto entre las presas (existentes) que lo circunscriben, sin modificar externamente parámetros hidrológicos del Río”.

En tal sentido, a efectos de otorgar la titularidad de las concesiones, autorizaciones y permisos previstos, dispone que se podrá constituir una sociedad anónima unipersonal de propósito específico que tendrá por objeto licitar construir, operar y mantener el proyecto hidroeléctrico y cuyo único accionista deberá ser la Empresa Mendocina de Energía SAPEM.

Con el fin de fomentar la participación del sector privado, los pliegos licitatorios preverán que los oferentes puedan aportar financiamiento para la ejecución del proyecto, que podrá recuperar con los ingresos generados por la venta de energía eléctrica, en cuyo caso podrán cederse acciones de la sociedad de propósito específico cuya constitución se autoriza, mediante procesos de licitación.

Por otra parte, se autoriza al Ejecutivo a concesionar a la sociedad que se constituya, la ejecución de la obra pública necesaria y una vez cumplido el plazo de la concesión, tanto la obra pública como las complementarias, revertirán a la provincia sin cargo alguno. También se lo autoriza a otorgar a la sociedad, la concesión para la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico del río Diamante por hasta 150 Megavatios de potencia instalada.

En la iniciativa, se contempla eximir a la sociedad del pago de la porción de las regalías hidroeléctricas no coparticipables, por 15 años, a partir de la habilitación comercial de la Central de Generación. De igual forma se autoriza al Departamento General de Irrigación a hacer lo propio respecto al pago del canon de riego; al EPRE, en cuanto a la tasa de inspección y control, como así también del pago del impuesto a los Sellos a todos los contratos que celebre la sociedad para la construcción y explotación de El Baqueano, y de Ingresos Brutos para el caso que la energía eléctrica generada sea inyectada al Sistema Argentino de Interconexión y sea comercializada en el Sistema Eléctrico Mayorista.

En otro orden, se instruye al Poder Ejecutivo como fiduciante del “Fideicomiso de Administración y Pago para la ejecución de la obra de Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento y otras obras hídricas” o que en el futuro lo reemplace, a fin de realizar las gestiones para que se elabore una reglamentación de contrataciones conforme los principios que mejor se adaptan a la ejecución de las obras y la naturaleza del ente licitante, en cumplimiento de los principios de libre concurrencia, amplia publicidad, transparencia e igualdad de trato entre oferentes.

Se autoriza al Ejecutivo o a la sociedad que se constituya, a contratar directamente a IMPSA S.A. para la provisión del componente electromecánico necesario para la construcción del proyecto, una cláusula que detalló MDZ. Por otro lado, se establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento del avance en lo relativo a la ejecución de la presente Ley, la que deberá tener acceso a todo tipo de información.

El texto de elevación del proyecto a la Legislatura, sostiene que El Baqueano, “constituye una obra primordial para el desarrollo y autoabastecimiento energético de la Provincia de Mendoza que generará los siguientes beneficios puntuales: (1) otorgará mayor confiabilidad y disponibilidad de energía en la distribución regional al incorporar 116 MW de potencia instalada; (2) conferirá mayor capacidad de regulación del río Diamante para uso agropecuario y otros usos productivos, en tanto implicará mayor almacenamiento de agua en aproximadamente un 15%; (3) fomentará el desarrollo turístico del tramo medio del Río Diamante entre la presa Agua del Toro y el embalse Los Reyunos, colaborando a la generación de empleo genuino y desarrollo de industrias prestadoras de servicios al proyecto; (4) incrementará la matriz energética mendocina en base a fuentes renovables, colaborando a la diversificación de su matriz energética”. La obra de El Baqueano será financiada con parte de los fondos de Portezuelo del Viento.

El diputado Jorge López (UCR), que preside la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, fue el miembro informante del proyecto. “Nadie puede desconocer que es un proyecto que ha formado parte del banco de proyectos hidroeléctricos que tiene la provincia de Mendoza y ha sido eje de innumerables estudios no solamente desde el punto de vista técnico, sino también ambiental y demás facetas de este proyecto, que lo ha llevado a estar en condiciones de que sea un proyecto hidroeléctrico que pueda llevarse a la práctica y que se vuelva realidad”, dijo.

Agregó que “Mendoza se ha caracterizado porque en más de 50 años vino teniendo un rendimiento en cuanto a la construcción de proyectos de estas características En los últimos años, luego de la construcción de Potrerillos, lamentablemente hemos perdido esa dinámica y es de fundamental importancia para la generación de energía, la economía, de cualquier provincia, cualquier país, cualquier región. Es importante que Mendoza vuelva a tener esa senda, esa sana conducta de poder lograr que cada 5 años un proyecto de estas características pueda ser realizado”. Al mismo tiempo manifestó que desde diversos sectores las y los legisladores mostraron interés en la construcción del mismo ya que beneficia a otros sectores de la economía, la industria y la metalmecánica. “Más de 80 PyMES mendocinas pueden tener beneficios en forma directa e indirecta”, subrayó.

“Tiene impacto en la regulación del agua”, sostuvo López y mencionó oportunidades para el turismo y los beneficios por el encadenamiento de proyectos hidroeléctricos (como Agua del Toro y Los Reyunos) en la misma zona; además, ponderó la generación de empleo en la construcción del dique.

A su turno, José Luis Ramón (Protectora), anticipó su voto negativo al indicar que “este proyecto merece consideraciones técnicas y políticas”. “Estamos en un mundo que se está transformando de manera muy grande y estos proyectos que van relacionados con el desarrollo económico, la verdad que tienen que tener una participación más activa de estos recintos legislativos, de esas comisiones en donde se plantea de qué manera vamos a construir esa matriz de organización del Estado”.

Manifestó asimismo que en el mundo hay discusión por las presas hidroeléctricas, y que hay países desarrollados que han destruido muchas de ellas por el impacto en el ambiente que tienen. Declaró, además, que “es un proyecto delicado” y planteó inquietudes sobre la financiación de la obra, su declaración de impacto ambiental, y la constitución de una sociedad anónima que administre este proyecto.

Emanuel Fugazzotto (PV) anticipó su voto negativo, opinando que actualmente “el río donde se realizará esta obra está a un 42% de capacidad. Embalses como Agua del Toro y Los Reyunos están a un 50% de su capacidad. El Pronóstico hacia el futuro no es alentador, las nevadas no fueron suficientes, el nivel de escurrimiento es de un 40% en relación a la media histórica”

El legislador subrayó que “nos hubiera gustado discutir una Mendoza enfocada en el futuro y adaptándose a la realidad actual entendiendo que los cursos de nuestros ríos no permiten ya seguir esta línea de megas obras faraónicas, tenemos que entrar en una etapa de pragmatismo para alcanzar la eficiencia hídrica”. Mercedes Llano (PD), también adelantó su voto negativo. “Entiendo que la construcción de El Baqueano es relevante, pero no estamos de acuerdo con el andamiaje jurídico que se propone”. Asimismo, consideró que “la construcción de la presa debería haberse realizado directamente a través de una licitación pública. No creemos en el Estado empresario, todo lo que toca el Estado lo termina fundiendo”, esgrimió.

En tanto, Gustavo Cairo, hombre vinculado a Omar De Marchi, sostuvo que “la construcción de una presa hidroeléctrica que genere energía y recursos para la provincia, ya sea de la propia energía o el producido de la venta de esta energía en el sistema interconectado nacional, es desde ya, positivo. Ya sea en esta empresa “El Baqueano” o en otras que tiene que construir la provincia como Los Blancos, Uspallata, etcétera; incluido Portezuelo del Viento con el trasvase de las aguas del Río Atuel”.

De igual forma, sostuvo que el fin de la empresa es el aprovechamiento hidroeléctrico y no tanto el de turismo o la regulación del río, agregando al respecto que “vemos positivo el cambio conceptual que tuvo el gobierno respecto de la modalidad que iban a utilizar para esta licitación. Planteaban gastar casi la totalidad de los fondos destinados a Portezuelo o a obras hidroeléctricas en esta presa, y afortunadamente han pasado con este proyecto a un proyecto más razonable”. Remarcó que “estamos muy de acuerdo con la construcción de esta obra” y adelantó el voto positivo de su bloque en general, y en negativo los artículos 6 y 16.

A su turno, Germán Gómez, titular de la bancada del Frente de Todos, destacó que es importante que se utilice la mano de obra mendocina, “eso hay que resaltarlo, marca la diferencia de un criterio político”. “Hay cuestiones que estamos de acuerdo con el proyecto, constituye una represa multipropósito, también tendría un enorme impacto turístico, estamos a favor de la construcción de esta obra”, afirmó.