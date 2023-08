A cuatro días de las PASO, el crimen de Morena le puso un freno a la campaña

Luego del crimen de Morena, la nena de 9 años asesinada por motochorros, el intendente de Lanús y precandidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, suspendió el acto de cierre de campaña que tenía previsto para este jueves con Patricia Bullrich. La misma decisión tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y las listas del Frente de Izquierda.

Massa decidió suspender su acto de cierre previsto para mañana en el Teatro Argentino de La Plata, informó la agencia Noticias Argentinas. La intención de oficialismo era mostrar los respaldos políticos al líder del Frente Renovador. Sin embargo, el crimen de Morena puso en pausa a la campaña, a cuatro días de las elecciones.

Massa iba a recibir el respaldo de los principales postulantes a legisladores, de Kicillof, otros mandatarios del PJ del interior y de los referentes de la CGT y la CTA, con quienes estuvo en distintas actividades esta semana.

Por su parte, el gobernador tenía previsto un cierre de campaña este jueves en Merlo. Sin embargo, su equipo de prensa comunicó que "en virtud del doloroso y trágico crimen de Morena Domínguez, ocurrido esta mañana en Lanús, se decidió suspenderlo".

"Frente a esta tragedia, el Gobierno Provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el Gobierno de Lanús. Asimismo, por indicación del Gobernador, se abocaron de inmediato al tema la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el área de asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia. Por su parte, el Ministro de Seguridad lidera la búsqueda de los criminales que afortunadamente arrojó sus primeros resultados", informó el Gobierno bonaerense.

En tanto, Patricia Bullrich, precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, también suspendió el acto de cierre que tenía previsto para mañana con Grindetti. El candidato "suspendió su agenda de actividades proselitistas y se encuentran gestionando un Comité de Crisis para abordar la muerte de una menor que fue atacada por dos motochorros en Villa Giardino, Lanús Oeste", informaron desde su equipo de prensa.

Los principales dirigentes suspendieron sus actos de cierre de campaña. Créditos: Télam

Bullrich tenía previsto participar del cierre de su precandidato a gobernador. Sin embargo, la conmoción que generó la muerte de la nena de 9 años no le dejó demasiado margen a los dirigentes para suspender sus actividades de campaña. La ex ministra de Seguridad sí mantendrá su acto de cierre en Córdoba, pero no será festivo, según explicaron en su entorno.

"Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos", señaló Bullrich en Twitter. Y agregó: "No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible".

Su competidor interno, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó al repudio del crimen de la menor y suspendió el acto que tenía previsto para el jueves en La Plata. "No hay palabras para tanto dolor. Mis condolencias a la familia de Morena y sus seres queridos. Necesitamos justicia. Voy a acompañarlos para exigirla", escribió en Twitter. Kircillof, Bullrich y Lousteau suspendieron sus actividades proselitistas. Créditos: Télam

La misma decisión tomó Martín Lousteau, que tenía previsto cerrar su campaña de precandidato a jefe de Gobierno porteño este miércoles a las 17 en Parque Centenario. "Debido al aberrante crimen que nos conmueve a todos, el precandidato a Jefe de Gobierno Martín Lousteau suspendió el mensaje final y toda la actividad de campaña que estaba prevista", escribió Lousteau en Twitter.

El Frente de Izquierda, en tanto, también se suspendió su cierre de actividad proselitista de cara a las PASO. "Ante la conmoción por la muerte de Morena Domínguez, de 11 años, víctima de un robo cuando estaba por ingresar a su escuela en Lanús, la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda del Frente de Izquierda, decidió suspender el “Cabildo Abierto” ", informó el Frente de Izquierda. La actividad finalmente se realizará mañana a las 17.