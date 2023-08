A una semana de las PASO, Massa apuntó contra Bullrich en su nuevo spot

Sergio Massa posteó un nuevo spot donde apeló a la gente para que vaya a votar "en defensa de la patria". Rumbo al tramo final de su campaña y a solo 7 días de las elecciones PASO, el precandidato a presidente de Unión por la Patria también apuntó contra la oposición al asegurar que "la solución no es volver para atrás". En ese sentido, pareció ser lapidario contra Patricia Bullrich, su rival de Juntos por el Cambio.

El video lanzado en sus redes sociales inicia con la voz en off de Massa dirigiéndose a los votantes en primera persona: "Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas", aseguró la figura del oficialismo, mientras aparecen diferentes ciudadanos escuchando las palabras del ministro por celular, radio o televisión.

"Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás", agregó rápidamente el funcionario para luego marcar distancia con las iniciativas del sector opositor: "No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades".

Luego, Massa aparece por primera vez en primer plano para lanzar una frase donde, sin mencionarla, alude al perfil duro de Patricia Bullrich. "No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad", enfatizó de forma lapidaria.

En ese sentido, añadió que la "Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI" sino "resolver el problema que nos dejaron". "Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad, que haga crecer a la Argentina", recalcó en modo promesa.

Hacia el final del audiovisual, llamó a la población para que concurra a las urnas el próximo 13 de agosto. "Este domingo vení a votar en defensa de la Patria", cerró Massa.