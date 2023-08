Los nuevos y próximos anuncios de Sergio Massa que mantienen alerta a todo el país

El ministro de economía, Sergio Massa, anunció el pasado domingo 12 nuevas medidas económicas. Ante esto, muchas provincias se mostraron disconformes y decidieron no adherir a algunos de los nuevos implementos, como lo puede ser el bono de $60.000 a empleados municipales. El candidato a presidente por el partido Unión por la Patria apuntó a los gobernadores por rechazar el bono.

Además, Raquel Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó el martes que los trabajadores que sean beneficiados con la suma fija de $60.000 quedarán inhabilitados para adquirir dólar ahorro. También se rumoreaba que se incluiría el dólar MEP en este caso, pero Carlos Burgueño, especialista económico, aseguró, en dialogo con MDZ Radio, que "las restricciones sólo involucran al dólar ahorro, el dólar MEP se puede seguir comprando porque no podes prohibirle a alguien que haga una operación financiera. Si le podes prohibir que compre un dólar que te vende el propio Estado".

"Porque en definitiva, el dólar no te lo está vendiendo el Gobierno, por lo menos no directamente. Te lo está vendiendo alguien que te está vendiendo un bono. Porque tampoco estás comprando dólares, estás comprando bonos y te tendría que prohibir comprar una acción a esa persona", agregó.

Además el economista afirmó que se vienen más anuncios por parte de Sergio Massa. "Habrá más anuncios porque hay más plata, son mil trescientos millones de dólares. Pero no lo tomen a la oficial, o sea a $350, porque son bonos que se venden a través del ANSES, por el cual se obtienen dólares que luego se hace un arqueo con la plata que giró el Fondo Monetario. Esto es para no emitir, lo cual no implica que no sea inflacionario igual, sino que lo va a ser en menor medida".

El ministro de Economía realizará nuevos anuncios en la semana.

Burgueño aclaró que "se realizarán dos congelamientos. Uno, ya se sabe, que es el de los combustibles hasta después de las elecciones y el otro, tenían que empezar a aplicarse desde septiembre aumentos o disminuciones de subsidio en el transporte, sobre todo acá en el AMBA. Y también aumenta el subte acá debería aumentar el subte, no va a haber ningún tipo de subsidio por ese lado".

"En el caso de las tarifas del transporte del AMBA, probablemente se congele el aumento hasta después de las elecciones. Esto va a tener un costo fiscal de aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares en dos tiempos, porque el subsidio primero es la tarifa que no se cobra y con la cual se tiene que pagar el combustible, y después se congelaría el plan del mantenimiento de las unidades. No podes obligar a un empresario a renovar una unidad si no le das tarifas", explicó sobre los temas que involucran al conurbano bonaerense.

Además reconoció que "se está avanzando en la fiscalización de los usuarios que quisieron seguir con los subsidios. Total o parcial, el que se le eliminó el subsidio, ya está eliminado. El que pidió el subsidio, hay una tarea de fiscalización de parte del Estado que es ver si la persona que pidió el subsidio lo necesita o no. Hubo en los últimos meses, te diría una tarea muy efectiva del Estado de descubrir subsidiados que no merecerían serlo".

"Esto tiene un costo fiscal, porque vos vas a un ritmo, suponete de 50 millones de dólares por mes de gente que pasas de un lado al otro, esos cincuenta millones es menos déficit, menos dinero que vos tenes que financiar al Estado Nacional porque está aplicando aumentos de tarifas y eliminación de subsidios. Acá estamos hablando de eliminación de subsidios, no de aumento de tarifas El gobierno avanzó en cuánto a lo prometido en el programa original, la verdad que hay una reducción fuerte en el nivel de subsidio de los servicios públicos ahora, y esto me lo decían", cerró.

