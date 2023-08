Tras 22 años con el mismo intendente, una comuna elige entre tres opciones

Más de dos décadas pasaron y una ley que limita los mandatos de los intendentes a sólo una gestión consecutiva y finalmente este año el peronista -quien recientemente se pasó a La Unión Mendocina- Roberto Righi, dejará la intendencia de Lavalle. En las elecciones generales de este domingo- en la que se vota en Lavalle y en otras 6 comunas más- se presentan por el Frente Elegí, el diputado justicialista Edgardo González – quien no tiene el aval de Righi-; el radical Lucas Luppo quien va por el Frente Cambia Mendoza y la docente libertaria Betina Torrecilla del Frente Libertario, Demócratas y Jubilados. Las propuestas rondan alrededor de mejorar la situación de transporte, educación y mejores condiciones laborales para el departamento. Los sondeos previos dan como preferido a González quien ganó al PASO (primaria abierta, simultánea y obligatoria) al precandidato de Righi aunque los radicales confían en mejorar su performance y creen que puede polarizarse la elección.

Viene del trabajo en la chacra y de conocer casi a todos los pobladores de Lavalle. González es diputado provincial y el año pasado estaba en el binomio del que saldría el posible candidato a intendente que impulsaría Righi. Pero el jefe comunal optó por el senador provincial Gerardo Vaquer y como González sabía que tenía amplias posibilidades de ganar, se presentó igual, sin el apoyo municipal. “Lo decidimos porque sabíamos de la recepción que teníamos de la gente, y confiamos en eso, en la siembra de lo que uno ha hecho durante todos estos años de militancia. Creo que se trató de una campaña atípica, con escasos recursos, de caminar todo el día como lo seguimos haciendo y con dos reuniones a la noche. La gente sabe de dónde vengo, de la ruralidad, y que uno no ha cambiado nunca, que es el mismo de siempre”, se define en diálogo con MDZ. En las primarias su triunfo fue arrasador y ahora se convirtió en el candidato a intendente del peronismo pero claro está, no de Righi quien tomó otro rumbo: hace diez días de irse a La Unión Mendocina que lleva como candidato a gobernador a Omar De Marchi. “Lo que queremos es recuperar la esperanza en la política, que uno hace esto porque quiere transformar la realidad, y que no lo vamos a hacer solos sino con la gente”, asegura González.

En ese sentido, tiene pensado utilizar los recursos municipales en todos los distritos lavallinos, “de acuerdo a las prioridades que tiene la población”, asegura. Apuntará su mirada a todo lo que hay que gestionar en coordinación “con el gobierno provincial que sea”. En la enumeración menciona a los caminos que hay solucionar en Lavalle. “No se entiende cómo hacen las docentes para llegar a algunas escuelas con los estados de los caminos, realmente”, asegura. Además, otros asuntos “que no tienen que ver con lo municipal pero hay que solucionar”- aclara- son “agua potable y de red”, “la situación de los centros de salud y el hospital e incentivar también la medicina privada”y “el transporte”. En esa línea dice González que “van más de 100 personas arriba de un micro, muchos se quedan sin ir a la universidad porque no entran o se pierden un día de trabajo. Hay que hacer nuevas licitaciones y recorridos tanto entre los distritos, como uno directo a la terminal de Mendoza y a la UNCUYO”. Con respecto a la educación el candidato cree que “es urgente solucionar el problema de la falta de bancos de secundario en la Villa Tulumaya. Hay chicos que viven enfrente de la escuela y como no hay banco se tienen que ir a Costa de Araujo que queda a 18 kilómetros”. También quiere recuperar la construcción de viviendas a través del sistema de cooperativas y un mercado de concentración de frutas y verduras que estará ubicado entre la ruta 34 y 40.

Al no responder a Righi, González también se siente libre dentro del PJ. “No tenemos compromisos con nadie, sólo tenemos la responsabilidad de gobernar si nos eligen, de servir a través de la política”, dice despegándose de cualquier dirigente que quiera cooptarlo si finalmente como las encuestas anticipan, se convierte en el intendente de Lavalle por los próximos cuatro años, en un contexto provincial donde el peronismo, a pesar de que es muy posible que retenga sus 6 intendencias en las elecciones desdobladas de este domingo, es probable que no haga una buena elección con la fórmula Omar Parisi- Lucas Ilardo a nivel provincial.

Luppo es un joven abogado radical que fue dos veces concejal y que actualmente se divide en entre sus trabajo en la Dirección de Adultos Mayores y se profesor de educación secundaria de materias como Derecho o Historia. “Llevo 15 años dando clases”, avisa. En diálogo con MDZ, se lo ve entusiasmado. Dice que la elección puede polarizarse – entre el PJ y Cambia Mendoza- “aunque todo puede pasar y no hay nada cerrado”, aclara y desde esa mirada, asegura que en esta elección “la gente tiene muy claro que va a votar y siento mucho entusiasmo en la calle.Los vecinos me arman reuniones por todos lados, creo que en esta elección podemos tener una sorpresa”, explica. Cuando piensa en su trabajo como intendente, pone énfasis en “coordinar acciones entre el municipio y la Provincia”. Cuestiona que se trata de algo que no ha venido ocurriendo hasta aquí, según su visión. “El municipio instaló un centro de monitoreo para prevenir la seguridad pero no tiene coordinación con la Policía de Mendoza, entonces hay recursos que se utilizan mal y que no funcionan como deberían por no articular con el Gobierno provincial”, cuestiona. Además, considera que es urgente, en coincidencia con González, “solucionar el problema del transporte público” y para eso tiene un plan. “Hay que mejorar el sistema Mendoza- Lavalle pero también la conexión entre los distritos, por eso queremos trabajar con la empresa estatal pero también con aportes privados”, asevera. Respecto a la educación, subrayó una promesa si el candidato a gobernador de Cambia Mendoza gana: “Alfredo Cornejo ha prometido una escuela secundaria que es muy necesaria para la villa cabecera”, explica. A esto, quiere agregar una escuela municipal de oficios, para que quienes lo deseen, aprendan trabajos como electricidad, plomería, etc.

Es crítico de sus rivales: “no fueron a ningún debate y me terminaron haciendo una entrevista a mi en todas las ocasiones que debíamos discutir propuestas”, cuenta. Pero además,cuestiona los años que lleva el peronismo gobernado Lavalle. “Hace 36 años que están a cargo de la comuna. Le quiero decir a la población que con su voto, tiene la posibilidad de cambiar. Que no puede ser que hayan niños y jóvenes que al único intendente que conocen es a Righi porque lleva 22 años en el poder. Si llego a la intendencia y hago las cosas bien, quiero que me abracen. Sino, que me castiguen con el voto”, pide.

Por otro lado, la militante de Javier Milei, Betina Torrecilla también se presenta este domingo como candidata a intendenta. Es docente de Lengua en escuelas secundarias y hace un año y medio que milita para el libertario. Para Lavalle, se entusiasma con hacer una reforma “a modo Milei”. Es decir que, de acuerdo a lo que contó a MDZ, “Buscamos reducir la burocracia, es decir , tenemos 17 secretarías y queremos llevarlas a tres direcciones: Dirección de Capital Humano, de Infraestructura y de Economía”, se explaya. Está ilusionada porque en las PASO nacionales ganó Milei en Lavalle, como lo hizo en 16 de los 18 departamentos mendocinos. “Nos imaginábamos que nos iba a ir también”, dice. Como necesidades para la comuna, menciona salud, transporte y educación. Es crítica de Righi a quien lo acusa de ser “la perpetuidad” y de dejar “muchos distritos con mínimos recursos”. Como fortaleza propia y de la lista que encabeza, subraya que: “Nunca hemos estado en cargos públicos”.