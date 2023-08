Un municipio mendocino pagará un "extra", además de los $60.000 que anunció Sergio Massa

A través de un comunicado, desde Guaymallén comunicaron que pagarán a sus empleados municipales la suma fija que fue puesta sobre la mesa por parte del ministro de Economía de la Nación, y candidato presidencial, Sergio Massa, y que el Gobierno de Mendoza también abonará, según comunicaron desde la administración de Rodolfo Suarez este lunes. La comuna conducida por el radical Marcelino Iglesias señaló que pagará el monto de $60.000 en dos cuotas y que le agregará $5.000 extra.

"Una vez más, y con la improvisación que lo caracteriza, el Gobierno nacional anunció medidas insuficientes y electoralistas, tratando de morigerar las consecuencias de la devaluación del 22%, que al no ser parte de un plan integral, impactó en los ingresos -asalariados y cuentapropistas- de manera significativa. Lo que sí está claro es que no van a frenar la inflación, que es la verdadera causa del deterioro económico. Seguramente, algunos organismos van a poder pagar esta suma fija y otros no, o lo harán parcialmente, quedando muchísimos argentinos fuera de este beneficio", aseguraron mediante un escrito.

"La Municipalidad de Guaymallén informa que en septiembre se abonarán $35.000, los que se sumarán a los $30.000 ya comprometidos en el último acuerdo paritario, totalizando en ese mes $65.000. Durante octubre, se abonarán $30.000, sumándose a los $30.000 ya comprometidos, lo que totalizará $60.000. La fecha de pago de cada uno de estos bonos, que en su conjunto suman $125.000, se dará a conocer en la brevedad", indicaron.

El Gobierno nacional exhortó a las provincias y a los municipios a que otorguen la suma fija.

El Gobierno provincial pagará la suma fija

El Gobierno de Mendoza anunció que pagará una suma extra de $60.000 a los empleados estatales. Será depositado el jueves 14 de septiembre. "Esto es una suma de $60.000 pagadera en una cuota, no remunerativa, no bonificable y por única vez. Es para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000 mensuales al 31 de agosto de 2023", detallaron.

"A la luz de las medidas tomadas por el Gobierno nacional no nos queda otra que reaccionar. No sin antes decir que una vez más las provincias y las Pymes tenemos que estar haciéndonos cargo de los desmanejos del Gobierno. Era anunciado que esta devaluación sin un plan nos iba a llevar de un aumento inmediato en los precios", explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Y agregó: "La decisión nuestra sobre este bono anunciado por el Gobierno Nacional es hacer frente al pago en una sola cuota en el mes de septiembre. Además, quedamos a la espera del dato de la inflación de agosto y también cómo viene el dato de la recaudación de la actividad para analizar y rever el cronograma paritario fijado para el mes de octubre".