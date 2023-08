Omar Parisi pidió una "sesión especial urgente" para eliminar el ítem aula antes de las elecciones

El candidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, comunicó a través de sus redes sociales que los legisladores peronistas tienen intenciones de llevar a la Casa de las Leyes la discusión de eliminar el ítem aula antes de la celebración de las elecciones provinciales de 24 de septiembre. Se trata de un tema "caliente" que se metió en la campaña de todas las fórmulas que competirán en los comicios.

“Vengo a hacer una propuesta con la autoridad moral que me da haber votado en contra del ítem aula. He observado que los impulsores, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, están pidiendo su revisión o su eliminación. Para terminar con las especulaciones he instruido a nuestros legisladores a que convoquen a una sesión especial urgente para tratar la derogación del Ítem Aula y tratar su incorporación progresiva al básico”, sostuvo el exintendente de Luján de Cuyo.

En el video, Parisi argumenta que si hay acuerdo “no hace falta esperar a que pasen las elecciones”. “No se puede seguir especulando con la dignidad de los y las docentes mendocinas que demasiado mal la vienen pasando en estos últimos años”, comentó.

Mi propuesta es para terminar con la especulación.



Que los que crearon el Ítem Aula, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, y ahora se dicen arrepentidos lo demuestren en la Legislatura.



A un mes de las elecciones provinciales, el candidato a gobernador oficialista Alfredo Cornejo ha enfatizado que llevará adelante una “revisión integral” del Ítem Aula, una de las banderas políticas de Cambia Mendoza en materia educativa. La iniciativa surgió tras un encuentro que mantuvo en los últimos días con Luis Petri, quien fue su competidor en la interna de las PASO y que en la campaña previa a esas elecciones había propuesto modificaciones en el adicional salarial docente.

Tal como contó MDZ, desde el cornejismo comunicaron oficialmente que "se llevará a cabo una revisión integral del denominado ítem aula, devaluado por la inflación y que no constituye una parte significativa del salario docente”.

Por su parte, Omar De Marchi aseveró meses atrás que buscará "modificar" el ítem aula y propuso "incorporarlo gradualmente al básico y encontrar incentivos que tienen que ver con una fuerte inversión supuesto en el salario docente". Incluso, el diputado provincial que integra las filas de La Unión Mendocina y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, expresó a través de sus redes sociales el compromiso de impulsar la eliminación del adicional salarial atado al presentismo docente.

“La educación no puede ser de calidad si no tenemos docentes conformes con sus condiciones laborales. El Estado debe dejar de castigar siempre a los mismos, y valorizar el trabajo con acciones concretas. Una de nuestras propuestas es eliminar el ítem aula”, consideró el legislador que busca la reelección en los próximos comicios.