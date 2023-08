Santiago Cafiero cruzó al presidente de Paraguay y defendió el cobro de peaje

El canciller, Santiago Cafiero, rechazó las "descalificaciones" del Gobierno paraguayo contra el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, y subrayó que el sistema de la hidrovía "se va a mantener con peaje".

El funcionario nacional destacó que el cobro de tarifa es para solventar los gastos que demandan las obras de dragado y mantenimiento del río Paraná y comparó: "Si un camión argentino va por una autopista paraguaya, ¿paga o peaje o no? Esto es exactamente lo mismo".

En declaraciones radiales, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se refirió a las duras declaraciones que hizo el presidente paraguayo, Santiago Peña, en contra de Massa: "No deben ocurrir esas descalificaciones", sostuvo.

La queja presentada por Paraguay

De todos modos, trató de minimizar la polémica y remarcó que "un peaje no va a definir la relación entre la Argentina y Paraguay". "Si hubo un malentendido, lo que hay que hacer es solucionarlo y punto, pero no hacer declaraciones que no van a contribuir en nada para superar esto", aseguró Cafiero, e insistió: "Vamos a llegar a un entendimiento, sin ningún problema".

Además, aseguró que se trata de "tarifas muy, muy baratas, que son para mejorar el servicio" y remarcó que, pese a la polémica generada por los cuestionamientos desde el vecino país, "se va a mantener el peaje, claro, a menos que no se hagan más obras".

Por otra parte, Cafiero consideró que los dichos de los candidatos presidenciales opositores Patricia Bullrich y Javier Milei contra el ingreso de la Argentina al BRICS están basados en una "postura electoralista". Tras destacar que "participar del BRICS abre grandes posibilidades", el canciller indicó que las críticas de la oposición son "parte de la campaña".

"(Jair) Bolsonaro en campaña hacía exactamente lo mismo y después el principal socio comercial de Brasil siguió siendo China, siguió en el BRICS", concluyó.