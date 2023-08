Maximiliano Abad encolumnó al radicalismo bonaerense detrás de Bullrich y Grindetti

Con una gimnasia bien aceitada en las internas, el radicalismo bonaerense sanó las heridas que dejó la lucha intestina en Juntos por el Cambio con un encuentro encabezado por el titular de las boinas blancas de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, y que contó con la presencia de Néstor Grindetti y Miguel Fernández, el binomio de la coalición opositora a la gobernación bonaerense.

El conclave en el Comité provincia de La Plata reunió a intendentes, legisladores y candidatos del centenario partido, con quienes analizaron cómo votaron los bonaerenses en las PASO y se dieron los primeros pasos para calibrar la campaña de octubre con la premisa de escuchar, comprender y proponer. Además, el radicalismo bonaerense cerró filas detrás de las candidaturas de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

Maximiliano Abad agrupó al radicalismo detrás de Grindetti.

El objetivo se centró en recuperar a los votantes de Juntos por el Cambio que migraron por diferentes motivos - como, por ejemplo, la feroz interna - a las filas libertarias y seducir con propuestas concretas al más del 30% del electorado que no fue a votar en las primarias del 13 de agosto en la provincia de Buenos Aires.

Durante el cónclave boina blanca , el presidente del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, pidió a sus correligionarios que sepan transmitirle a los votantes que “el único cambio seguro, el cambio para siempre, es el que representa Juntos por el Cambio. Todo lo demás puede ser el caos que estamos viviendo. Y si gana el caos, puede volver el caos kirchnerista”.

Sobre cómo va a ser la campaña para las generales, el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte del radicalismo bonaerense, afirmó: "La hoja de ruta para mejorar la performance en la provincia es ir a buscar votos que perdimos con relación a la elección del 2019 y el 2021”. Y, en cuanto a dónde Juntos por el Cambio perdió votantes, Abad respondió: “Fundamentalmente en las secciones cuarta, quinta y sexta. Ahí es donde vamos a poner un gran esfuerzo y mucho trabajo, sin descuidar ninguna ciudad ni pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Néstor Grindetti sostuvo que, para poder entender las demandas y los problemas de los bonaerenses, “es necesario estar cerca de la gente y escucharla, para poder ir con propuestas concretas. Ese es el trabajo que venimos haciendo, recorriendo la provincia desde hace mucho tiempo. Lo que viene, a octubre, nos asegura poder hacer propuestas que sean realizables, concretas y no utopías o sueños que realmente son incumplibles. Para hacer estas propuestas hay que tener cercanía con la gente y experiencia de gestión".

Néstor Grindetti es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

En cuanto a cómo neutralizar el efecto Milei en la provincia, el candidato de la coalición opositora a ocupar el Sillón de Dardo Rocha, dijo: “Tenemos que seguir con nuestro esquema de propuestas, que quiero decir que al caos no se lo combate con más caos, se lo combate con orden. Por eso nosotros vamos con una propuesta que es ordenar el país y demostrar el liderazgo. Nuestra máxima expresión de liderazgo es Patricia, una mujer con coraje, ideas, mucha voluntad y valentía. Y después con equipos, no solo con capacidad de gestión y capacidad política, sino todos juntos. Finalmente, con ideas muy concretas para salir de esta crisis en la que nos metieron 16 años de kirchnerismo y la madre de todas las batallas se va a dar en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo quiere refugiarse”.

A su turno, Miguel Fernández, compañero de fórmula de Grindetti, sostuvo: “Nosotros venimos a proponerle a los bonaerenses una forma distinta de gestionar la provincia, desde el lugar del territorio y desde la lógica del territorio. Creemos que nosotros podemos hacerle un aporte enrome desde esa perspectiva a un proyecto nacional que encabeza Patricia. Estos dos meses van a ser de reforzar esa misma campaña acompañados por todos los que compitieron dentro del espacio".

“Tenemos el enorme desafío de ir a convencer a los que no fueron a votar, quizás porque no creyeron que eran importantes las PASO y es donde tenemos un enorme potencial de crecimiento. Hay que llevarle a la gente el mensaje de que el 22 se define la elección en la provincia de Buenos Aires y hacerle conocer que la segunda fuerza en la provincia no es La Libertad Avanza sino Juntos por el Cambio”, resaltó el candidato a vicegobernador e intendente de Trenque Lauquen.

Finalmente, Néstor Grindetti consolidó su mensaje ante los intendentes, legisladores y candidatos boinas blancas: "Nosotros vamos a trabajar con los intendentes y les vamos a dar la ejecutividad de muchas cosas públicas que hoy se centralizan en la provincia. La ventaja es que los dos somos intendentes y conocemos las necesidades de los intendentes".

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, arengando a la tropa radical, afirmó: “Como dijo Miguel – en referencia a su compañero de fórmula- acá ninguno de nosotros es importante, somos todos o del Conurbano o del interior. Vamos para adelante, no dejemos pasar esta oportunidad”. Y añadió: “Sintámonos parte del cambio que se viene, en octubre nos vamos a abrazar, que ganamos y empieza una enorme tarea. Ojalá cuatro años después podamos decir ¡dependía de nosotros, hicimos esto, falta todo esto, vamos para adelante¡ porque llegó un estilo de hacer política que los bonaerenses no van dejar nunca que vuelva atrás”.