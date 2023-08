Jorge Macri volverá a verse con Martín Lousteau y se prepara para gobernar

Jorge Macri fue alertado por un estrecho colaborador el día antes de la elección y comprobó que se violaba la veda electoral. Una campaña sucia con envío de SMS se había puesto en marcha y en redes fue el principio del fin para el exministro de Economía, Martin Lousteau, que lejos de salir beneficiado, generó críticas de militantes y vecinos de la Ciudad. Todo quedó en el pasado, Macri es el candidato y Lousteau está de viaje hasta el domingo, decidió irse para digerir la interna al exterior en familia. Ahora se volverán a ver, con foto y video.

Macri puso a su Gabinete en un pico de tensión sin precedentes pocos días atrás: explicó en privado de dónde venían los mensajes que lo descalificaban, y para peor, tuvo acceso a un mapa donde le explicaron cómo parte del Gabinete porteño había trabajado incansablemente para que gane Lousteau. Quienes intentaron que el ministro de Gobierno pierda ya no forman parte del Gobierno, y otros saben que su renuncia deberá llegar antes de octubre, cuando Macri asuma no quedará un ministro confirmado.

La explicación fue calma y contundente, con direcciones, fechas y datos concretos, incluido un organismo estatal jujeño desde donde se lanzaron los miles de mensajes. Dicen quienes lo conocen que está tranquilo, reflexivo y coinciden en lo positivo del rol de Belén Ludueña, su mujer. Lo acompaña, contiene y escucha, es nodal su compañía en tiempos de campaña.

Contención y hogar. Jorge Macri y Belén Ludueña, el domingo de PASO.

El triunfo de las PASO dotó de tranquilidad y autoridad a Jorge Macri, lo que despertó enojo en el radicalismo, que se enteró por los medios de la llegada de Clara Muzzio. Martín Lousteau lo tomó como un gesto de mala educación, pero el ministro de Gobierno decidió su vice en su intimidad y pensando en la etapa que viene, donde la pertenencia del radicalismo porteño y su apoyo a la gestión de Macri será una decisión del histórico partido, no del espacio que quedó cerca del triunfo y que puede ganar en primera vuelta.

Fernando de Andreis se juntó con Macri post elecciones en las oficinas de Belgrano y analizaron un mapa de distribución de distintos productos que corresponden al área de la ahora exfuncionaria María Migliore. Fue el epitafio para la dirigente que no quiso enfrentar a Joaquín de la Torre en San Miguel y que ahora tampoco forma más parte del Gobierno. Tendrá el desafío, como muchos dirigentes radicales que apostaron por Lousteau, de recorrer nuevamente el camino de la construcción política.

La foto de unidad se está gestando, será la semana que viene y también se unificarán los comandos de campaña de los ganadores en la calle Balcarce. Jorge Macri se juntará con Lousteau para volver a generar armonía en el espacio, y Horacio Rodríguez Larreta despejó dudas: "Voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente", le dijo a Patricia Bullrich en el Consejo de las Américas. Eso incluye un apoyo explícito a Macri, por lo que el líder de Evolución no tendrá otro camino que acompañar.

Foto y unidad. Jorge Macri y Lousteau se volverán a ver tras las elecciones porteñas.

El Gabinete de Jorge Macri será duro. Sabe el candidato que los tiempos venideros no serán fáciles, y que la Ciudad siempre será el fronting del caos, las protestas y el repudio a cualquier política pública, aunque esté a cinco mil kilómetros del Obelisco. Así entonces, hay pocos nombres confirmados, el potencial jefe de Gobierno tiene carpetas con nombres y hasta un bosquejo para la creación de un súper ministerio que todavía no está decidido. "Resolver el desarrollo social y la gestión de Gobierno unificado, atacar el mismo problema, al mismo tiempo, no hay tiempo para improvisar y Jorge sabe que vamos a hacer historia", describe con esperanza un amigo que trabaja con él hace quince años.

Los que apostaron por Macri temprano son parte del armado del Gabinete futuro, quienes colaboraron con el proyecto Lousteau deberán pasar el filtro que Macri diseña. La idea de la foto fue para evitar la ruptura post PASO que pudiera llegar a generar acuerdos extra Juntos por el Cambio. "Nosotros sabemos que ganamos, Martín puede acompañar para sostener un armado o seguir apostando a romper, pero en diciembre empieza la gestión de Jorge con un equipo que quiere hacer la mejor gestión de la Ciudad que se tenga memoria". La definición es de su riñón, hay una mística en el búnker que rememora la de 2007 cuando Mauricio Macri llegó al poder.