Argentina y un nuevo conflicto diplomático: fuerte enojo de Paraguay con Sergio Massa

Argentina y Paraguay se ven envueltas en un malentendido, luego de la reunión que se llevó a cabo en Asunción, donde se reunieron Santiago Peña, Presidente de Paraguay, Sergio Massa y Diego Giuliano, ministros de Economía y Transporte argentinos, respectivamente. "Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del ministro de Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay- Paraná; luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano, en una reunión con el presidente Peña en Asunción, acordaran levantar la medida", escribió en sus redes sociales el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay luego de la reunión, que tuvo repercusiones.

Según el gobierno paraguayo, la Argentina no cumplió lo que prometió en esa reunión y decidió mantener el cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay- Paraná. Además, expresaron que tampoco se cumplió con el pago de parte de la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá, "comprometido en el mismo encuentro". Para finalizar el comunicado, dijeron que "lamentaban este tipo de actitudes" y que rechazaban absolutamente "la continuidad de un cobro ilegal que viola tratados internacionales", refiriéndose al peaje de la Hidrovía.

Por su parte, Diego Giuliano salió a defender a la Argentina y les respondió: "Lamento que se distorsione el contenido de una reunión tan fructífera que con Sergio Massa mantuvimos con el presidente de Paraguay y parte del gabinete, en donde se acordó una metodología de cooperación para realizar una Hidrovía más competitiva", sostuvo.

"Nunca se acordó la suspensión del cobro del peaje. Si acordamos analizar de manera conjunta los costos de obras de dragado, balizamiento, batimetrías y control hidrológico de la Vía Navegable Santa Fe al norte, que durante más de 12 años realizó de manera gratuita la Argentina", explicó para dejar en claro que nunca hubo un incumplimiento por parte de la Argentina.

Así expresó Paraguay su desacuerdo con Argentina.

Además, desde el Ministerio de Transporte declararon que fue un malentendido lo que pasó en la reunión y que quizás el canciller Rubén Ramírez no entendió lo que se determinó en la misma y explicó Giuliano. Según los funcionarios argentinos, el país no podía seguir permitiendo que los ciudadanos con los impuestos paguen obras necesarias para que pasen los barcos de los países vecinos o construir obras para ellos, hecho que viene ocurriendo desde hace más de 15 años. Por ello, en la reunión que se celebró en el día de ayer, Argentina dejó en claro que el peaje se iba a mantener y que no había posibilidad de suspender la medida.

Respuesta de Diego Giuliano.

La prensa del país vecino no dice lo mismo, ni sus autoridades tampoco: "La Argentina se comprometió a suspender de manera temporal el cobro unilateral de peajes en la hidrovía, pero posteriormente el Gobierno del país vecino desmintió tal postura". Además, hay tapas de diarios con frases como "grosera falta de seriedad de autoridades argentinas" y " Massa vino, mintió y se fue".

Tapa de La Nación Paraguay.

Antes de que salga a la luz el conflicto, Sergio Massa había publicado en sus redes el encuentro con el presidente Peña y valoró la reunión para "fortalecer la cooperación productiva y la agenda de trabajo de la Hidrovía Paraná-Paraguay y la represa Yacyretá". También contó sobre el plan de avanzar en proyectos de construcción de puentes claves para el desarrollo económico.

"Quiero agradecer al Gobierno paraguayo y a los países de la región que tuvieron una actitud proactiva respecto de la posición de defensa de la Argentina en la negociación con el FMI", finalizó.