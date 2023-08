Sergio Berni se despegó de la frase de Andrés "Cuervo" Larroque: "No hay disolución nacional"

Sergio Berni tomó distancia de la dura advertencia de Andrés "Cuervo" Larroque, quien en redes sociales planteó que en las elecciones de octubre se elegirá entre “Massa o la disolución nacional”.

“O el peronismo gana las próximas elecciones o nuestra Patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas”, reza el texto que publicó el referente de La Cámpora. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se mostró en desacuerdo con esta postura que le suma mayor tensión a la campaña electoral.

"No hay disolución nacional, yo tengo pensamiento propio", respondió en diálogo con LN+ aunque evitó responder directamente sobre si el mensaje de Larroque es peligroso.

En cambio, Berni contestó que la Argentina "está en un problema económico muy serio" pero con una "gran posibilidad de retomar el rumbo del crecimiento y la producción". En ese sentido, valoró "el compromiso" de Sergio Massa de asumir en un contexto complejo del país y reveló que incluso fue determinante para que Alberto Fernández no renuncie.

"Asumió a horas que Alberto Fernández se vaya en helicóptero, cuando nadie quería asumir un desorden económico y Massa lo hizo. No tengo dudas que si Massa no hubiese intervenido, estaríamos mucho peor", agregó.

Y recalcó que el ministro de Economía "no es el responsable de que haya 200% de inflación". "Está haciendo un esfuerzo para encausar un gran desorden económico", señaló.

Respecto a los saqueos, el funcionario manifestó que la situación "está volviendo a la normalidad" en el Conurbano y apuntó contra el rol de los medios de comunicación para promover los hechos delictivos.

"Me parece una estupidez debatir si lo llamamos saqueos o de otra manera. Se mezcla la política, la asistencia social, el delito, y se confunde todo en convivencia promiscua. Los pícaros tratan de sacar ventaja cuando hay confusión Fue un bombardeo de medios y redes para que estos hechos pasen", sostuvo.

Asimismo, se expresó sobre el video de una comerciante advirtiendo con matar a los que intenten saquear su negocio. Si bien recalcó que no tiene "miedo el discurso del armarse", Berni consideró que su postura "es equivocada".



"Esta señora tiene una angustia totalmente justificada. Su conclusión de no respetar los DDHH del que robe, es equivocada. Una bolsa de papa no vale una vida humana. Comprendo la angustia de la señora, pero no comparto su razonamiento final, no es la vía correcta", cerró.