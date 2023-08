La compañera de fórmula de Javier Milei liquidó a Lali Espósito

El enfrentamiento entre Javier Milei y Lali Espósito sumó este jueves un inesperado nuevo capítulo a raíz de las recientes declaraciones de Victoria Villarruel, quien cuestionó las expresiones políticas de la artista en contra del triunfo de La Libertad Avanza en las PASO.

Fue en un breve mano a mano que tuvo con Crónica, donde la compañera de fórmula del referente libertario salió con munición gruesa contra la cantante y le echó en cara a la cantante los ingresos que recibe del Estado por sus shows.

"La conozco pero no la escucho. No me gusta mucho su música", inició picante la candidata a vicepresidenta. Acto seguido, se refirió a la contundente opinión de Espósito, quien había calificado de "triste y peligroso" el triunfo de Milei.

"¿Qué querés que te diga? No es una opinión desinteresada. Lali, vos te llenas la billetera también con el Estado", remató sin filtro. Y continuó: "Entonces, puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniendo la billetera".

Para el cierre, Villarruel le dejó un saludo a Lali Espósito acompañado de un picante consejo relacionado a sus expresiones sobre las elecciones: "Saludos para vos. Y seguí haciendo discos porque de política me parece que no tenés mucho para decir".

Milei decidió ningunear a la cantante y alegó no conocerla. "No sé quién es Lali Espósito, yo escuchó los Rolling Stones", fue la increíble respuesta del diputado nacional.