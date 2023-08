El kirchnerismo más duro apunta contra los empresarios por el rechazo al BRICS

El diputado nacional Leopoldo Moreau apuntó contra Patricia Bullrich y contra "algunos CEOs de empresas" por sus "expresiones que han dejado patentizado que no piensan en el desarrollo productivo y exportador de la Argentina". El legislador expresó que los empresarios "sólo (piensan) en seguir apuntalando un modelo de financiarización de la economía que les permita continuar con la fuga de capitales, fuga de capitales en su propio beneficio".

"Estarían encantados con un balotaje entre Milei y Bullrich porque eso dejaría a la Argentina frente al dilema de quemar su potencial entre un lanzallamas o un encendedor", agregó Moreau.

El diputado también menciona a Bullrich y destaca que "como todos sabemos no tiene ni idea de lo que habla cuando se refiere a la economía".

Leopoldo Moreau cierra su hilo de Twitter con confianza de cara a las elecciones: "Pero eso (el balotaje entre Milei y Bullrich) no va a ocurrir porque todavía hay muchos compatriotas que creen en la Democracia para siempre y en una Patria para todos".

Tuit de Leopoldo Moreau. Fuente: Twitter

A lo que Moreau se refiere es a las declaraciones que hizo Patricia Bullrich en el Council Of The Americas en el contexto de que el presidente Alberto Fernández dijo que la Argentina se sumaría a los BRICS: "En mi gobierno la Argentina no estaría en el BRICS".