Piquetes: Martín Lousteau volvió a basar su plan en el "caso Mendoza"

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau propuso multar a las organizaciones sociales que realicen cortes de calle y también a quienes brinden apoyo en materia de transporte, baños y sonido, al tiempo que criticó a su rival en la interna, Jorge Macri. En esa línea, resaltó lo ocurrido en Mendoza con las protestas y basó su plan en la normativa que rige en la provincia que también gobierna el radicalismo.

"Cuando por un piquete perdemos el día de trabajo, no llegamos a un turno médico o a ir a buscar a nuestros hijos al colegio nuestro día se altera", sostuvo el senador nacional de la UCR. Desde el Instituto Superior de Seguridad Pública, el postulante porteño aseveró que "hoy la Ciudad tiene herramientas y se pueden construir más para terminar con los piquetes, como lo hicieron Mendoza y Jujuy".

"Se trata de un nuevo Código de Convivencia para reglamentar el derecho a la protesta, para que no se transforme en un corte de calle y no haya vandalismo en el espacio público", agregó. En ese sentido, deslizó una crítica hacia Jorge Macri y remarcó: "Los piquetes no se resuelven diciendo ´conmigo no van a pasar´".

Lousteau propuso "sancionar a aquellos que transformen una protesta en un corte de calle, con fuertes multas pero no sólo a las organizaciones que lo hagan, sino también a todos aquellos que contribuyan: las unidades de transporte, el que presta apoyo logístico con el sonido, la comida, los baños (...) De la misma manera vamos a sancionar a aquellos que lleven a sus hijos a los piquetes", indicó. Y agregó que "Con menos volumen en las manifestaciones y sin chicos, si la Policía tiene que actuar, eso se va a poder hacer".

Tras el anuncio, Lousteau se reunió con el intendente radical de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con quien mantiene un buen vínculo, y que -además- suele elogiar regularmente a la hora de mencionar los códigos de convivencia que rigen en Mendoza respecto a las protestas en las calles.