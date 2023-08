Tunuyán: habló el candidato que se bajó y que apoyará a su contrincante radical

Se desató un verdadero escándalo en Tunuyán, a semanas de la realización de las elecciones municipales del 3 de septiembre. Concretamente, Cristian Gottardini, del Frente Unidos por Tunuyán, bajó su candidatura y apoyará a su contrincante en la PASO del 30 de abril, el radical Luis López. Esto generó sumo malestar entre los otros miembros del espacio, quienes lo acusaron de haber "arreglado" con Cambia Mendoza para no proclamar su lista ante la Junta Electoral y no presentarse, pese a haber obtenido casi el 10% de los votos en las primarias. El protagonista dialogó con MDZ Radio y explicó los motivos de su decisión de dar marcha atrás.

El Frente Unidos por Tunuyán está compuesto por el partido vecinalista Unidos por Tunuyán -con Gottardini a la cabeza-, el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, el Partido Libertario y Compromiso Federal. Estos últimos cinco brindaron una conferencia de prensa este miércoles y expresaron su preocupación ante lo ocurrido. Uno de los hechos que puso a Gottardini en el ojo de la tormenta es que el 7 de junio respaldó públicamente al radical Alfredo Cornejo en la lucha por la Gobernación. Para ellos, Gottardini "ha engañado o manipulado a los ciudadanos con el fin de obtener beneficios personales o ventajas políticas de manera deshonesta", según esgrimieron en un comunicado.

En ese sentido, Gottardini habló de lo sucedido y sostuvo: "Yo no soy más candidato. Nuestro partido es el creador y la columna vertebral del frente. Sin desmerecer a los demás partidos, han sido sellos de goma que tuvieron la intención de integrar el frente que se llama Unidos por Tunuyán para que tenga una relación directa con nuestro partido. Desde lo político aportaron muy poco, por no decir nada. Estos partidos en otros departamentos hicieron un frente que se llama Demócratas, Jubilados y Libertarios. Y en Tunuyán adhirieron al que formamos nosotros".

Y añadió que "hay una decisión de no competir, pero que no es mía. La lista es de un candidato a intendente, cinco concejales titulares y tres suplentes. Tanto el intendente -que soy yo- como seis de los ochos candidatos a concejales, decidimos que era conveniente, por una multiplicidad de factores, no continuar y no participar de las elecciones generales del 3 de septiembre".

Ante la consulta de qué pasará con aquellos electores que lo eligieron en abril, pero que no podrán hacerlo el 3 de septiembre, aseguró: "No puedo decir qué van a hacer los electores, pero espero que realmente haya una intención de cambiar un Gobierno nefasto que tenemos en Tunuyán: un Gobierno de apriete que tiene muchísimo casos de corrupción y de violencia tanto institucional como para el público en general".

En tanto, aclaró que "lo que está en discusión -y que mañana tendremos la reunión definitiva para votarlo como partido y que vamos a darlo a conocer el martes- es si acompañamos o no a Luis López, que es el candidato de Cambia Mendoza".

No obstante, el ahora excandidato dejó clara su postura de respaldo a Luis López al subrayar: "Yo esto convencido al 100%, pero siempre hemos hecho lo que diga la mayoría de los representante de nuestro partido. Si me preguntás a mí, estoy de acuerdo porque entendemos que hay que unir fuerzas porque es la única manera que tenemos de pelearle a esta gente".

"Ellos (los demás partidos del frente) son férreos militantes de De Marchi y anticornejo al 100%. El Partido Demócrata y el Partido de los Jubilados fueron socios. Pero eso fue lo que dinamitó la pelea en el frente en Tunuyán. Empezaron las peleas internas irreconciliables. Nosotros sí aceptamos que apoyaran a De Marchi, pero ellos no aceptaron que lo hiciéramos con Cornejo. No se puede tener una idea de gobernador un departamento cuando tenemos problemas de que no podemos ni vernos entre nosotros".

Jorge Palero, exlegislador provincial y referente de la agrupación UCR Futuro, también conversó con MDZ Radio y conversó acerca de la polémica. Si bien no integra partidariamente el Frente Unidos por Tunuyán, se mostró activo en lo que respecta al plano electoral.

Palero remarcó que "no hay ninguna posibilidad de cambiar la realidad porque el 15 de julio venció el plazo para proclamar a los candidatos" y que no lo hicieron porque "la Junta Electoral está formada por el padre del candidato a intendente y su hermano, que, a su vez, son apoderados legales del frente. ¿Qué hicieron? Dejaron vencer el plazo sin presentar ningún escrito y se cayó la lista". Palero junto a los presidente de los partidos del frente Unidos por Tunuyán, sin contar a Gottardini.

Por otro lado, lanzó una grave acusación contra el senador nacional y candidato a gobernador de Mendoza. "Apenas terminó la elección salieron a apoyar al candidato de Cambia Mendoza en Tunuyán. Se mostraron junto a Alfredo Cornejo y Luis López (...) Es decir, arreglaron apoyar a Cambia Mendoza a cambio de bajar la lista del frente. Y esa esa una práctica desleal. Después de haber conseguido el 10% de los votos y cuando había 30 días para proclamara la lista, este muchacho salió a decir que apoyaba a Luis López. Cuando le dijimos que no podía hacer eso, dijo que era una decisión que iba a tomar con su familia. Dijo que -y gracias a dios había cinco personas adelante- 'lo que pasa es lo siguiente, Jorge. Cuando terminó la elección PASO, Cornejo nos invitó al Hyatt a tomar café y ahí arreglamos todo'. Textuales palabras de Gottardini... Lo que han hecho ensucia los 40 años de democracia. Tanto el que se vendió como el que compró".