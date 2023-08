El archivo que unifica a Javier Milei con Hugo Chávez sobre los científicos

En las redes sociales se viralizó un video en el que se muestra al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, hablando sobre la necesidad de privatizar la ciencia porque genera mucho gasto al Estado "y al pueblo", algo parecido a lo que opina Javier Milei, el ganador de las elecciones PASO 2023 que busca dolarizar la economía y cerrar ministerios -entre ellos, el de Ciencia y Tecnología- y privatizar el Conicet.

"Si tu quieres encontrar la vida en el Planeta Venus, busca financiamiento privado, pero al gobierno venezolano no le interesa hoy la vida en el Planeta Venus", dice el mandatario latinoamericano en un video, publicado en las redes, por la diputada de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet junto con un texto que dice: "Me sonaba de algún lado eso de mandar a los científicos a buscarse financiamiento privado".

"Mis respetos a todos los científicos, a mí me encanta la ciencia, pero esto no es ciencia para complacer la que nosotros impulsamos y financiamos con instituciones que son del pueblo, porque le decimos del Estado, estamos diciendo que son del pueblo, no son de Chávez ni del gobierno", cuenta el ahora fallecido expresidente venezolano para explicar que los habitantes de su país brindaban dinero a la ciencia y a los científicos que investigaban cosas indiferentes para la sociedad encerrados "en un laboratorio".

Javier Milei, por su parte, tiene un discurso similar, ya que afirmó que si gana la carrera electoral en octubre va a eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet, porque quiere reducir el gasto público, dejando solo ocho ministerios en funcionamiento.

Qué decía Hugo Chávez sobre los científicos:

Hace algunos días, el candidato libertario había dicho en una entrevista en La Nación Más que la gente dedicada al rubro de la investigación debía ganarse la plata "sirviendo al prójimo" porque conviene más. "Qué productividad tienen, qué han generado. Buscaremos otra forma de asignarlos en otras ramas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente", dijo Milei tildando, quizás, a los científicos de personas que no ayudan al pueblo argentino y no generan nuevas herramientas para el país, simplemente "gastan" dinero.

En ese sentido, otros políticos opositores al libertario saliendo a criticar sus dichos. Por ejemplo, Luis Petri, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, dijo que el "ajuste lo tiene que hacer la política, no se toca el Conicet".

Por otro lado, Roberto Salvarezza, exministro del área en el gobierno de Alberto Fernández y referente K del sector, también cuestionó la posible medida: "Lo que hace Milei es exhumar viejas propuestas de los años 90", tuiteó.

Por último, Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, realizó un hilo vía Twitter para demostrar su negativa ante los dichos. "Frente a la intención de cerrar el ministerio de Ciencia y privatizar el Conicet de un candidato a presidente es bueno recordar las palabras del primer Premio Nobel argentino y presidente del Conicet, Bernardo Houssay", escribió para luego citar palabras del científico. "Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia".