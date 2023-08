Todo lo que tenés que saber antes de ir a votar el domingo

Ya casi es domingo 13 de agosto y por lo tanto, son las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) nacionales y en ese contexto, nos encontramos con parte de la ciudadanía que está indecisa, o que no sabe qué se vota. Como se trata de una primaria, hay que entender en primer lugar que no votamos a las personas que ejercerán los cargos sino a los candidatos que irán a competir a las generales nacionales del 22 octubre.

En Mendoza, elegimos a los aspirantes a presidente-vice; parlamentarios/as del Mercosur distrito nacional; diputados nacionales y parlamentarios/as del Mercosur por distrito regional. Como se trata de la tradicional boleta conocida como sábana- no la boleta única que se usó en las elecciones provinciales- hay que tener en cuenta votar una fracción por categoría, ya sea introduciendo en el sobre la boleta completa o cortándola por las líneas marcadas. Esto quiere decir que no se puede elegir más de un precandidato a presidente, por ejemplo, y lo mismo rige para todos las divisiones de la boleta.

“Es la boleta partidaria de papel tradicional la que usaremos el domingo que es la que hemos venido utilizando desde el 83 a la fecha más allá de cambios de formato que ha tenido. Es decir, más allá de la introducción de las fotos o de los colores en las boletas, pero la característica central es que es una lista, una boleta, podríamos decir una tira de papel por cada lista interna de cada una de las agrupaciones que compiten en la elección”, sostuvo ante MDZ la politóloga especialista en temas electorales, Eliana Luna Gabay .

Además, indicò: “Lo que vamos a votar son las precandidaturas a presidente y vice, la renovación de cinco diputados nacionales por Mendoza y además, los parlamentarios del Mercosur. Hay que tener en cuenta que existe en la actualidad unas 27 fórmulas de precandidaturas de presidente y vice de la Nación pero no todas las fórmulas van a llevar una boleta pegada las precandidaturas a diputados nacionales. Es decir que nos encontraremos con algunas boletas cortas porque hay agrupaciones o frentes que no llevan precandidatos a diputados nacionales en Mendoza ”.

Para saber en qué escuela se vota en las PASO, - puede ser diferente a la de la elección anterior que fue provincial- hay que consultar el padrón electoral. En ese sentido, Luna respondió: “El único sitio web oficial para consultar el padrón es www.padron.gob.ar. Los datos que tenés que ingresar son únicamente el número de DNI, sexo, y provincia donde se tiene el domicilio. La consulta arrojará el establecimiento y número de mesa donde vota esa persona, número de orden en el padrón y ejemplar de DNI con el que tiene que ir a votar”.

Por lo tanto, hay que evitar buscar en otras páginas web y poner datos personales o responder mensajes porque puede tratarse de una estafa virtual, sólo hay que consultar la página oficial. Y para saber sobre la oferta electoral, es decir los nombres y apellidos de todos los precandidatos, visitar la página de la Cámara Nacional Electoral, https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php .

El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años y debe hacerse con su documento el cual debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Los jóvenes que tengan entre 16 y 18 años tienen derecho de ir a votar, pero no la obligación, por lo tanto, no deben justificar la inasistencia. Para los argentinos que viven el exterior, deben consultar también la página del padrón aunque no es obligatorio ir a votar. “Si vive afuera y no realizó cambio de domicilio tiene que justificar el voto hasta 60 días después de los comicios”, explicó Luna. Las personas que no se presenten a votar deben justificar su voto. Cuentan con 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona. Lo deben hacer en la Secretaría Electoral más cercana o o ingresar a https://infractores.padron.gov.ar/.

Voto por voto

La Cámara Nacional Electoral clasifica los votos :

Votos afirmativos: son los emitidos mediante boleta oficializada aun cuando tuvieran tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si un mismo sobre contuviera dos o más boletas oficializadas correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos/as, solo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.

Votos nulos: son los emitidos mediante boleta no oficializada, o mediante boleta oficializada que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier naturaleza, salvo los supuestos de voto válido.

Votos en blanco: aquellos sobres vacíos o con papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. Es un voto válido, por cuanto representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio; expresando así su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos.

Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el fiscal presente en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Votos de identidad impugnada: aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.