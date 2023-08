Mariana Juri, en MDZ Radio: "Mendoza hace las cosas muy por encima de la media nacional”

Mendoza cerró un mes de julio positivo en cuanto al turismo, superando ampliamente el número de visitantes respecto del 2022 y siendo, además, uno de los destinos que generó mayor impacto económico tras la pandemia.

Mariana Juri, senadora nacional por Mendoza y ex ministra de Cultura y Turismo, analizó el presente de la provincia en MDZ Radio: “Se ha podido construir un círculo virtuoso. Para que las economías crezcan en cualquier lugar del mundo tiene que haber una relación entre el Estado, el sector privado y también gran parte de sus ciudadanos que se involucren”.

“Detenernos en quién tiene más razón, en quién puso más, quién puso menos me parece una discusión estéril. Hay que seguir trabajando en conjunto” sostuvo y explicó que “las estrellas Michelin en particular no podrían llegar a un país si no hubiese un gobierno nacional impulsando para que lleguen”, aunque “ningún destino turístico del mundo puede funcionar sin este círculo virtuoso que Mendoza hace tantos años viene sosteniendo”.

Ante la consulta sobre el aeropuerto de Malargüe (que no está operando), Juri culpó al gobierno nacional por tener “un retroceso en la política aerocomercial”.

“Cada vez quiere tener más concentración en Buenos Aires; el 90% de los vuelos internacionales entran y salen por Buenos Aires. El gobierno nacional no hace otra cosa que atacar a las low cost, versus la política que viene sosteniendo la provincia de Mendoza. Desde la pandemia fuimos el primer aeropuerto en abrir”, insistió.

Y añadió: “Un país que le ha cerrado las puertas a las inversiones, que no les podemos decir a cuánto van a liquidar el dólar y cómo van a hacer para poder devolver las divisas a sus tasas de origen, es muy difícil que estas inversiones se hagan”.

Luego Juri reflexionó: “¿A Mendoza le faltan cosas? Por supuesto que le faltan cosas. En ese camino estamos, pero mientras tanto Mendoza hace las cosas muy por encima de la media nacional".

“Mendoza tiene sus cuentas ordenadas, sabe llevar negociaciones responsables y eso ha hecho que seamos la provincia que tiene 101 días de clases”, agregó.

Respecto de la problemática de los salarios, Juri aseguró que “Mendoza viene diversificando su economía para poder mejorar los salarios, desde el interés del gobernador Suarez por desarrollar la minería, pero entre medio estamos avanzando con PRC (Potasio Río Colorado) que más que potasio es empleo pudiendo hacer minería en condiciones favorables, generando energías limpias”.

Al ser consultada sobre dos temas pendiente, el espacio Quino (anunciado y frenado) y Penitentes (expropiado y en estado de abandono), la Senadora explicó que – en el primer caso – se vieron sorprendidos por la repentina muerte de la sobrina del artista, Julieta Colombo, cuidadora de su obra.

“Julieta falleció hace unos meses y eso ha dificultado poder avanzar en las mismas condiciones de lo que habíamos pensado. Seguramente ya se encontrará alguna alternativa por parte de la familia. Esperar unos meses para encontrar un nuevo camino me parece más prudente”, señaló.

“Penitentes es una historia triste, una historia que tiene más de 50 años, que nunca pudo encontrar del todo su camino por condiciones geográficas, por la manera en la que se dio esa concesión en época de la dictadura militar, una sucesión de cosas que no están buenas. En el inicio del gobierno intentamos hacer una nueva licitación; por la pandemia se cerraron por tres años los centros de ski del mundo y hubo grandísimas dificultados para sostener los que existían. Ahora conseguir inversores extranjeros que quieran poner dinero en esta Argentina, con estas características, se hace difícil”, justificó y recordó que “venían muchas quejas de los años anteriores, los malos servicios de Penitentes empezaron hace muchos años”.

“Nos encantaría que esté en otras condiciones. Seguramente es un tema del que el próximo gobierno se hará cargo”, adelantó.

Juri, además, reconoció que “Mendoza está dando muy buenos pasos en el turismo deportivo. Julio empezó con Los Pumas y termina con el de pádel”. Y cerró: “El gran desafío que viene para adelante es seguir desarrollando la montaña”.