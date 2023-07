Los políticos mendocinos que superaron el 2001 y llevan más de 30 años en la escena

Pasaron 21 años y medio de aquel inolvidable diciembre de 2001. Pasó una crisis política, social y económica. Pasó un país que ya no está. Incluso, este año, para quienes no vivieron la historia reciente y notar la magnitud del paso del tiempo, este año apareció la serie Diciembre 2001, que se puede ver por la plataforma Star Plus. Sin embargo, lo que no pasaron fueron varios dirigentes políticos mendocinos que con menos trayectoria en los 90, ya eran protagonistas de la escena política local y tres décadas después, con menor o mayor intensidad lo siguen siendo. Los hay en casi todos los partidos tradicionales, que en esas épocas ensayaban los primeros “frentes partidarios”- como la Alianza que dejó el Gobierno nacional en medio de la crisis. A falta de renovación, el lado positivo de haber seguido en carrera es la experiencia y además que si siguen siendo “los elegidos” por la ciudadanía debe ser o porque son buenos o porque no hay otras opciones. Una dicotomía difícil de descifrar.

Roberto Righi, el intendente de Lavalle que dejará sus funciones a fin de año y nadie sabe a ciencia cierta si se volverá a su casa o tiene pensando otro rol, ya que no se presenta como candidato en estos comicios, lleva una larga trayectoria como político. Es que su nombre, es casi como sinónimo del poder en Lavalle. El peronista muy joven, fue jefe de Turismo y Zonas no Irrigadas durante el período de 1995 a 1998. Ese mismo año, fue electo concejal lavallino pero como era el presidente del cuerpo y murió el por entonces intendente Carlos Masoero, él terminó el mandato hasta el 20 de noviembre de 2003. Inmediatamente fue electo jefe comunal por el voto popular, cargo que ocupa hasta hoy. En los comicios de este año, no pudo presentarse porque la nueva legislación le impide estar en el puesto más de dos períodos consecutivos.

El candidato a intendente de San Rafael por el peronista Frente Elegí, Omar Chafí Félix, también tiene una trayectoria similar a la de Righi aunque ha ido rotando en el cargo de jefe comunal con su hermano Emir, quien ejercerá el cargo hasta fin de año. Entre 1995 y 1999 fue concejal por su departamento. La crisis del 2001, en cambio, la vivió siendo senador provincial. Llegó a la Legislatura provincial en 1999 y terminó su mandato en 2003. Ese año fue electo intendente del departamento hasta 2009. En ese momento llegó al Congreso de la Nación: fue diputado nacional entre 2009 y 2013. Mientras tanto, su hermano Emir ya era intendente de San Rafael. Entonces, luego de su paso por Diputados de la Nación, fue nombrado como parte del directorio de YPF. Volvió en 2017 al Congreso hasta 2021. Hoy lleva dos años como diputado provincial y ganó las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) en San Rafael y por lo tanto, tiene muchas chances de ser elegido el próximo 3 de septiembre como el próximo jefe comunal en reemplazo de su hermano. De esta manera, el proyecto político de los Félix que arrancó en los 90 pero se consolidó al comienzo de los 2000, alcanzará los 24 años en el poder en el departamento sureño.

El exgobernador peronista Celso Jaque (2007-2011) que parecía haber salido del escenario político porque es parte del directorio de YPF y no tiene tanta visibilidad, dio la sorpresa en las PASO provinciales. Fue el más votado para la intendencia de Malargüe, su departamento. Ahora, tiene muchas posibilidades de volver a ser el próximo intendente. Jaque también sobrevivió al 2001. Fue diputado provincial de Mendoza entre 1991 y 1995. En ese período fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. En plena década del 90, es decir en 1995 ,se presentó para administrar su departamento: ganó. Durante los próximos 8 años,por dos periodos consecutivos fue intendente: entre 1995 y 1999 y entre 1999 y 2003. En ese año, se convirtió en senador nacional.Presidió la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos (2003-2005) y la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte (2005-2007). El 28 de octubre de 2007 se impuso en las elecciones provinciales para el cargo de gobernador. En 2011, tras terminar su mandato como gobernador fue elegido embajador argentino en Colombia. Luego, se convirtió en uno de los directores de YPF. Mientras ejerce ese cargo, sueña con volver a otro: ser el intendente de su pueblo como en los '90.

Otro peronista, Adolfo Bermejo, también ejerció cargos de peso desde antes del 2001. Entre 1987 y 1993 fue funcionario de la municipalidad de Maipú, su departamento. Entre el 1993 y 1997 trabajó como concejal. Como era el presidente del Concejo deliberante se hizo cargo de la intendencia durante dos años: entre 1997 y 1999. Luego, fue elegido intendente por el voto popular: ejerció el cargo por tres periodos consecutivos: 1999-2003; 2003-2007 y 2007-2009. Fue elegido senador nacional, cargo que ocupó hasta el día 10 de diciembre de 2015. Luego de eso, se convirtió en senador provincial hasta el año pasado, que volvió al Congreso de la Nación como diputado.

Guillermo Amstutz también es otro peronista que lleva años en cargos públicos. Hoy es el jefe del cuarto distrito de Vialidad nacional. El lasherino fue director de Ingeniería en Irrigación en 1989, durante el gobierno del peronista José Bordón. En 1991 fue electo intendente de Las Heras y recién dejó el cargo diez años después. En plena crisis de 2001, asumió como diputado nacional. Dos años después, la mayoría de las encuestas lo posicionaban como el próximo gobernador de la provincia pero le fue mal. El radical Julio Cobos se candidateó y fue el ganador. EN 2005, luego de su paso por el Congreso fue legislador provincial por la Concertación – la alianza entre radicales y kirchneristas- . En 2014 fue el director de Aysam y luego de ese puesto, pasó a la Legislatura. En el período de 2015- 2019 senador provincial por el PJ.

El candidato a gobernador de la Unión Mendocina, Omar De Marchi, también superó el 2001, aunque en ese momento era muy joven. En 1993 fue concejal demócrata por Luján de Cuyo, hasta 1997. Dos años después llegó su primera etapa como intendente de la municipalidad de Luján de Cuyo. En 1999 asumió su primer periodo e inmediatamente fue por el bis, aunque ejerció sólo durante dos años porque en 2005 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, un cargo que también renovó y finalizó en 2013. Dos años después, como parte del PRO y de Cambia Mendoza volvió a la intendencia de Luján de Cuyo. Cuatro años después, fue elegido diputado de la Nación, nuevamente. Este año rompió con Cambia Mendoza para conformar con viejos aliados, como el PD, la Unión Mendocina. Está en carrera como candidato a gobernador.

Ricardo Mansur es candidato a intendente de Rivadavia por el partido departamental Sembrar. Actualmente es concejal. Antes, fue radical. Fue vicepresidente de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado durante 1984 y 1985. Luego, en 1993 asumió como diputado, cargo que ocupó hasta 1999. En ese momento, en coincidencia con la gobernación del radical Roberto Iglesias se convirtió en el intendente de Rivadavia, hasta 2007. Por dos años fue diputado nacional pero volvió a ser jefe comunal de su departamento en 2011 y lo ejerció por cuatro años más. En 2021 volvió con todo: asumió como edil con el Partido Verde, creó un nuevo partido, y fue el precandidato más votado en las PASO para la intendencia de Rivadavia y se la disputará a sus exaliados radicales el 24 de septiembre.

Un radical que tuvo protagonismo antes del 2001 es el actual intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias. En el Ministerio Bienestar Social estuvo primero como subsecretario desde diciembre de 1983 hasta junio de 1986 y desde entonces fue ministro hasta el fin del gobierno de Felipe LLaver.En los 90 fue legislador provincial. En 1996 protagonizó una lucha histórica para la sanción de la ley de salud reproductiva. Lo consiguió. Fue ministro director de OSEP (Obra Social de Empleados Públicos) durante las gobernaciones radicales de Roberto Iglesias (desde el 2000) .En 2007 cuando asumió Jaque, dejó la función pública. En 2015 se postuló como intendente de Guaymallén: ganó y lo volvió a hacer en 2019. Ahora, que termina su segundo mandato consecutivo es candidato a senador provincial.

Otros que traspasaron diciembre de 2001 son los históricos dirigentes demócratas que siguen en actividad partidaria. Carlos Balter, ex legislador es hoy un referente del PD a nivel nacional y estuvo a punto de ser postulado como precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza que lleva a Javier Milei de presidente. Gustavo Gutierrez, exlegislador nacional, ya alejado del PD, va como precandidato a concejal en primer término por la Unión Mendocina, con posibilidades de ingresar el Concejo capitalino.