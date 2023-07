La oposición fulminó a Cafiero tras sus dichos sobre la inflación y la yerba Playadito

Santiago Cafiero realizó este jueves llamativas declaraciones respecto al aumento de la inflación y su impacto en los productos del supermercado. Al explicar cómo impacta el aumento de precios en los bolsillos de la gente, el canciller se refirió especialmente al valor de la yerba: “A mí también me complica que la yerba Playadito valga una luca”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto en Futurock.

A raíz de estos comentarios, el funcionario no se salvó de las duras críticas por parte de todo el arco opositor. Desde Juntos por el Cambio, el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, y la izquierda cuestionaron en redes sociales la falta de conocimiento sobre los precios reales de la economía y la falta de empatía con quienes tienen dificultades económicas.

La diputada nacional María Eugenia Vidal reprobó las expresiones de Cafiero por "burlarse de la gente" y "desconocer el dolor de los que no llegan a fin de mes". "No vale todo en campaña, @SantiagoCafiero", le respondió la legisladora en su cuenta oficial de Twitter.

No vale todo en campaña, @SantiagoCafiero.

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 6, 2023

El diputado Fernando Iglesias, por su parte, apodó al funcionario de "playadito" y apeló a una filosa ironía. "Chau, Playadito. White people who don't speak English's problems (Los problemas de los blancos que no hablan inglés)", lanzó sin filtro.

Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, fue otra de las salió con los tapones de punta: "No saben gobernar, no saben ayudar a los productores a exportar, no saben abrir mercados. No saben. Inútiles. Que se termine pronto esta catástrofe", arremetió.

En tanto, el legislador porteño Ramiro Marra embistió contra su desconocimiento por el precio real de la yerba. "Sale $1400 @SantiagoCafiero, +40% más caro de lo que crees. Como se nota que no vas al super hace rato", subrayó.

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 6, 2023

Finalmente, el precandidato presidencial por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, le contestó con una frase tajante a Cafiero. "Que vaya a laburar", sentenció.