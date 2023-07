La rotunda sentencia de Cachanosky que involucra al fin del cepo

El economista Roberto Cachanosky se refirió al debate sobre la eliminación del cepo y el plazo en que debería tomarse la medida. Además, expresó los requisitos que debería tener un próximo gobierno para llevar adelante el levantamiento de la restricción.

Al respecto, expresó sus dudas sobre el ingreso de dólares a la Argentina de persistir el cepo y la desconfianza del exterior al país. "Prometés en una Argentina que nunca cumple nada que algún día vas a levantar el cepo, te van a responder ´el día que lo levantes, te llevo los dólares´. Entonces, nos vamos a quedar sentados esperando cuando levantamos el cepo", explicó.

Consultado si sería posible levantarlo mañana, Cachanosky respondió "depende cómo lo hagas" y enumeró una serie de aspectos que se necesitarían para llevar adelante la iniciativa.

"Necesitás un contexto que tenga un gobierno que genere credibilidad, respaldo político y anuncie un plan económico que genere shock de confianza. Si lo hacés en un contexto de estas características, probablemente no tengas más grande el problema", afirmó en declaraciones a TN.

Además, remarcó que si no se levanta el cepo "no tenés la confianza" del mundo e indicó las dificultades que concentra la práctica ya que evita "que no se vayan los dólares, pero también que entren".

Respecto a las dudas de algunos candidatos para aplicar la quita rápida del cepo después de las elecciones, Cachanosky argumentó que "hay miedo de una corrida del peso hacia el dólar". En este punto, volvió a insistir en la idea de presentar "un plan económico consistente, con respaldo político y bien comunicado".

Por último, el economista negó la posibilidad de un eventual gradualismo por parte de la próxima gestión de gobierno a diferencia de lo ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri.

"¿Con que te financias? Con una emisión monetaria, te vas a una hiper. Con deuda interna, no tenés capacidad de meter. Con deuda externa, nadie te presta un mango. Y más impuestos no podés cobrar. ¿Queégradualismo vas a aplicar?", cerró.