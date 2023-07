Ignacio Torres fue electo como gobernador y terminó con una hegemonía peronista de 20 años en Chubut

El candidato a gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se impuso este domingo en las elecciones provinciales superando por 2 puntos al postulante de Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio.

El joven senador de 35 años se impuso en un final totalmente reñido y comandará la provincia patagónica luego de 20 años de gobierno peronista.

En el búnker, Ignacio Torres, que fue acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, declaró que "acá hay chubutenses que quieren sacar adelante la provincia tras 20 años de desidia y corrupción. No nos van a engañar más. A partir de ahora, vamos por una provincia seria, con cultura del trabajo, del esfuerzo. A partir de hoy, cuando asumamos con Gustavo Menna, esas patotas no van a volver a estar. No les tenemos miedo ni a los Arcioni, los Luque, los Sastre de la vida. Esta provincia necesita orden y paz".

Del otro lado, Juan Pablo Luque también se reconoció como ganador de la elección aunque pidió mantener mesura ya que estimaba antes de la medianoche que su espacio ganaba solo por 800 votos.

"Es una elección muy reñida. Hemos ganado en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. La diferencia para la gobernación nos da arriba con 800 votos. Es una diferencia menor. Vamos a esperar el recuento definitivo para poder festejar. Estamos agradecidos y contentos con la elección que hemos hecho. Creo lógico esperar el recuento final", destacó

En tercer lugar finalizó César Treffinger, aliado del libertario Javier Milei, de la alianza Por la Libertad Independiente Chubutense.

La nómina completa de candidatos y el resultado parcial

Ignacio Torres (Juntos por el Cambio): 35,64%

Juan Pablo Luque (Frente Arriba Chubut): 33,9%

César Trefinger (Libertad Independiente Chubut): 13,3%

Emilce Saavedra (FIT): 4,33%

Oscar Petersen (Generación para un Encuentro Nacional): 2,27%

Mesas escrutadas: 98,09%

Votos procesados: 321.931

Participación: 58,33%