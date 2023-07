Qué dijo Roberto García Moritán sobre su duro cruce con Alejandro Bodart

Roberto García Moritán rompió el silencio tras el intenso cruce que mantuvo con Alejandro Bodart, dirigente del Frente de Izquierda y postulante a gobernador para la provincia de Buenos Aires. Ambos se embarcaron en un tenso debate televisivo en TN que continuó detrás de cámara con acusaciones, insultos y gritos.

"Es tan lejano lo que representa Alejandro Bodart, de lo que representó yo que no me afecta para nada lo que diga", respondió en Radio Delta al ser consultado por la controversia este jueves.

El referente de Republicanos Unidos negó que la discusión pudiera pasar a los golpes ya que "el clima no estaba para eso". En ese sentido, relató que Bodart solo lo "insultaba y descalificaba" mientras que él mediante "un tono muy tranquilo" le pedía que "dejara de vivir de los pobres".

"El me respondía gritando y tapando mi voz", sostuvo García Moritán y disparó contra su rival, quien es cercano a las organizaciones sociales: "No sabe lo que es el esfuerzo que hacemos las PyMes en Argentina, no sabe lo que significa ahorrar, invertir en tu vocación y sueños, comerse un juicio, pagarle a AFIP".

Bajo ese contexto, crítico a los sindicalistas por tener "una idea totalmente alejada del mundo moderno, los valores, el esfuerzo y el mérito".

"No es normal que paguemos más del 60% de lo que facturamos en impuestos y no vuelva nada en contraprestación", enfatizó y relató su compleja experiencia en primera persona como empresario.

"Yo laburo 7 meses al año para pagar impuestos, es mucho, hago enormes esfuerzos, al igual que quienes trabajan conmigo. Construimos de forma importante lo que es el gasto del Estado y que no te devuelvan nada, es un poco frustrante", se lamentó.

Respecto a los cortes de calle en la Ciudad de Buenos Aires, consideró que las manifestaciones "perjudica la credibilidad, la confianza y el respeto al prójimo".

"Me parece que cuando uno sale a defender algunas ideas sobre el orden y el respeto por la ley, ofende a los que tienen algún tipo de preferencia por un sistema que responde con violencia", cerró de forma contundente.