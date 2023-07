Martín Llaryora aclaró su frase sobre los "pituquitos de Recoleta" contra Juntos por el Cambio

Martín Llaryora salió a defender este jueves su controversial frase sobre los "pituquitos de Recoleta" contra los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Además, aclaró que su afirmación no atacaba a los porteños pero remarcó la necesidad de que el Interior tenga "las mismas posibilidades de crecer" que Buenos Aires.

"Me ha llamado un montón de gente", expresó al ser consultado por su polémica declaración del último domingo tras las elecciones a intendente de Córdoba. En base al origen de la frase, el gobernador electo sostuvo que la misma pertenecía a su papá.

"Él trabajó varios años en Capital Federal y yo iba mucho a verlo. Cada vez que me agrandaba por algo, me decía ´no te hagas el pituquito de Recoleta´. De ahí me quedó", contó el dirigente peronista por TN.

Asimismo, indicó que fue "lo primero que se le ocurrió" decir y, según su perspectiva, el motivo tuvo que ver con una postura de varios políticos de la Ciudad de Buenos Aires al llegar a la provincia.

"Estamos cansados que vengan a darte clase de lo que tenés que hacer, con un nivel muy agrandado", aseveró y remarcó que durante su campaña "desfilaron varios dirigentes" tanto del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio: "Vienen al interior a darnos clase, pero para mí nosotros tenemos que dar clase a ellos", arremetió.

Luego, decidió profundizar en las diferencias del acceso a algunos servicios entre el AMBA y el Interior y ejemplificó con el tema del agua. "En AMBA el agua lo maneja AYSA y las cloacas las pagamos todos los argentinos. Y la empresa de agua es nacional pero solo presta servicio en AMBA", recalcó.

Y lo mismo hizo al mencionar los subsidios del transporte: "El 85% de los subsidios lo pagamos todos los argentinos y van solo al AMBA", manifestó y añadió que "todos los del interior tenemos que ver cómo nos arreglamos para que haya transporte".

Sin embargo, aclaró que "no le quería sacar nada a los vecinos" del territorio gobernado por Larreta, sino buscar que "le den también al interior las mismas posibilidades de crecer". Y ratificó: "Yo no insulté a los porteños, fue una estrategia de la oposición para descalificar mi planteo".

Respecto a si hubiera querido utilizar otra expresión, Llaryora argumentó que "no hubiera tenido el mismo impacto". "No me importa que me gasten, yo defiendo que tengamos que construir un país más federal. Si molesta lo que digo, que moleste. Pero tengo que defender a los cordobeses y hacer este planteo del interior. No es la culpa del porteño, sino de una idiosincrasia de cómo está organizado el país", concluyó.